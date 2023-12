Carabinieri volontari e Motor biker. Doni natalizi a famiglie alluvionate

Nei giorni scorsi i volontari dell’85esimo nucleo volontari carabinieri di Faenza e gli appassionati motociclisti del gruppo Motor Biker Birrata hanno voluto portare qualche dono a chi è in situazione di fragilità e di difficoltà, come succede ormai da qualche anno a questa parte in occasione delle festività natalizie. E in questo anno particolare i destinatari della carovana dei Babbi Natale su due ruote, scortati da una pattuglia del personale dell’associazione carabinieri, sono stati i nuclei famigliari colpiti dalle due alluvioni di maggio e non ancora rientrati nelle loro abitazioni. Le tappe sono quindi state due: l’hotel Cavallino, lungo la via Emilia Levante, e poi il B&B Hotel, alle porte del casello autostradale: è in queste due strutture infatti che vivono da mesi gli alluvionati che sono tuttora senza casa dopo il disastro. L’85esimo nucleo volontari carabinieri di Faenza ha consegnato ai bambini decine di giochi mentre il gruppo Motor Biker Birrata ha lasciato dolci, alimenti e cancelleria.