Carambola con l’auto a Solarolo, 50enne grave

Spaventosa carambola nel tardo pomeriggio di mercoledì sulla Provinciale 10 in via Canale dei Mulini. Erano circa le 17.30 quando, per cause in corso di accertamento, una Dacia Sandero di colore rosso scuro, condotta da un donna di cinquant’anni, che viaggiava in direzione Solarolo-Castel Bolognese, dopo una curva poco oltre via Larga in territorio solarolese ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata nel fosso adiacente alla strada, profondo almeno cinque metri. Immediato è stato l’intervento dei soccorritori. Sul posto si sono recati gli operatori del 118, i vigili del fuoco, il nucleo di infortunistica stradale della Polizia locale della Romagna Faentina e i carabinieri della Stazione di Solarolo per la gestione del traffico. In considerazione dei traumi riportati per la cinquantenne alla guida si è reso necessario l’intervento dell’Elisoccorso di Bologna che ha provveduto al trasporto della donna all’ospedale Bufalini di Cesena. La donna è ricoverata in gravi condizioni al nosocomio cesenate ed è in prognosi riservata.

La strada è stata chiusa per oltre due ore.