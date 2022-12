Carambola con l’auto nei campi Sos dal dispositivo di sicurezza

Può ritenersi miracolato il giovane automobilista che all’alba di ieri è uscito illeso da un pauroso incidente in via Lunga Inferiore, alle porte di Belricetto. L’uomo, che risiede a Fusignano e che era al volante di una Bmw, stava percorrendo il tratto tra via Traversagno e via Provinciale Maiano, da Voltana verso Lugo. Al termine di un lungo rettilineo, per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Lugo, è andato dritto lungo la tangente che tocca un’ampia curva a destra. Ormai del tutto priva di controllo, la vettura ha terminato la sua corsa un centinaio di metri dopo in un campo, non prima di aver abbattuto un palo di testata’ di un vigneto e di aver capottato. Allertati dal segnale tramesso alla centrale del 118 dal dispositivo di sicurezza installato nella Bmw, sono intervenuti un’ambulanza, i carabinieri e vigili del fuoco di Lugo.

Non trovando però nessuno nell’auto, i soccorritori, nel timore che il conducente e gli eventuali passeggeri fossero stati sbalzati all’esterno dell’abitacolo, con l’ausilio di di torce hanno ispezionato tutta l’area circostante, non rinvenendo per fortuna alcuna persona. A quel punto i carabinieri dal numero della targa sono riusciti a risalire al proprietario e al presunto conducente. Si trattava, come detto, di un giovane residente a Fusignano, il quale fortunatamente era tornato a casa. Nonostante l’impressionate volo, non ha riportato conseguenze.

Lu.Sca.