’Caramelle’, che successo

Un anno di “Caramelle”. Un anno di successo. Il cortometraggio firmato Panebarco, presentato in 70 rassegne in 14 diversi Paesi, ha vinto 23 premi. Fino a sabato è possibile guardarlo gratuitamente su WeShort. “Caramelle” è un cortometraggio in animazione 3d, diretto da Matteo Panebarco. L’art director è Carlo Casavecchia, e le musiche, tutte originali, sono del Maestro Luciano Titi. Il film è stato prodotto dalla casa di produzione ravennate Panebarco in associazione con Mediterraneo Cinematografica. È distribuito da Prem1ere Film. Il film è sostenuto dalla Regione. "Il corto “Caramelle“ – dichiara Marianna Panebarco, produttrice e autrice della storia insieme al fratello Matteo e alla sorella Camilla – narra di un legame affettivo fortissimo che unisce tre generazioni: padre/nonno, figlia/madre, nipote/figlio. Una relazione talmente forte da superare i confini tra la vita e la morte, il mondo terreno e l’aldilà, in un’atmosfera di affascinante realismo magico".

La storia "è semplice: Lucia è una donna di 40 anni che saltuariamente fa visita alla tomba del padre nel cimitero cittadino. Un giorno trova sulla tomba una carta colorata di caramella tutta appallottolata. Il curioso episodio si ripeterà più volte...". Per vedere “Caramelle“: https://weshort.com/login.