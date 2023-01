’Caramelle’, il corto è un affare di famiglia

di Roberta Bezzi

Porta la firma di tutti i Panebarco il corto d’animazione ‘Caramelle’ che si è aggiudicato il premio del pubblico di ‘Alice nella città’, la sezione parallela della ‘Festa del Cinema’ di Roma. Matteo ne ha curato la regia, le sorelle Marianna e Camilla la produzione, mentre tutti i tre ne sono autori. In città, calorosa è stata l’accoglienza del pubblico del ‘Ravenna Nightmare Film Festival’. ‘Caramelle’ è prodotto in associazione con Mediterraneo Cinematografica per una ‘WeShort Originals’, con distribuzione Premiere Film.

Marianna, come nasce l’idea del corto ‘Caramelle’ che narra di un legame affettivo fortissimo che unisce diverse generazioni?

"Da un episodio della nostra infanzia che non posso raccontare perché altrimenti rischio di spoilerare il corto a chi ancora non l’ha visto. Il fatto alla base è reale, anche se poi ci abbiamo ricamato sopra un bel po’. Di vero ci sono senz’altro le relazioni e gli affetti, i legami con le persone che non ci sono più ma che sono state importanti nelle nostre vite di bambini".

Il corto è ambientato a Ravenna e mostra alcuni angoli meno noti come la Darsena, il cimitero, l’area industriale. Una scelta voluta?

"Sì. A noi piace la nostra città, ci viviamo bene e volevamo omaggiarla nella nostra prima opera cinematografica. Il fatto di scegliere vedute più insolite e meno conosciute è anche un modo per mostrare una Ravenna diversa da quella delle cartoline, e un modo per legare il prodotto audiovisivo a un percorso, quello della rigenerazione del quartiere Darsena, in cui come Panebarco crediamo molto".

Quanto tempo ha richiesto la realizzazione del corto?

"Circa 3 anni e mezzo, se calcoliamo il tempo trascorso da quando abbiamo messo nero su bianco la prima versione della storia e iniziato ad applicare i vari bandi per costruire il piano finanziario. Il film è infatti sostenuto dalla Regione Emilia Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, dal ministero della Cultura e dal Comune di Ravenna".

Qual è stata la maggiore difficoltà?

"Senza dubbio la burocrazia che c’è dietro un’opera di questo tipo. Per questo anche la produzione ha richiesto parecchio tempo, in quanto abbiamo dovuto imparare un sacco di cose, soprattutto per la parte gestionale, amministrativa e di contrattualistica. Da notare infine che la storia è cambiata tanto dalla prima stesura, abbiamo perfino aggiunto dei personaggi, come l’anziana signora e il cagnolino Tommy, per rendere il prodotto più avvincente e ironico".

‘Caramelle’ ha vinto il premio miglior corto di animazione per il pubblico di ‘Alice nella città’. Ve lo aspettavate?

"No, è stata una grande sorpresa! L’accoglienza calorosa del pubblico in sala il giorno della prima era già stata una bella soddisfazione, poi è arrivato anche il conteggio delle preferenze e l’annuncio della vittoria... non ci potevamo credere".