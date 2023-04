’Caravaggio - Il volto dell’assassino’

Appuntamento al Mercato Coperto di piazza Andrea Costa a Ravenna domani alle 18,30, per la presentazione del volume ‘Caravaggio profiling, il volto dell’assassino. Indagine sulla personalità di Caravaggio’. Il libro è stato scritto da Giuseppe Resca. Dialogano con l’autore Roberto Boccalon, psichiatra e psicoterapeuta di formazione analitica e presidente dell’International Association for Art and Psychology, e Leonardo Spadoni, imprenditore e collezionista.

"Un omicidio segna, come linea di faglia, la vita di Caravaggio – spiega Boccalon –. Con lo sguardo di un moderno profiler, Resca, psichiatra e collezionista d’arte, raccoglie e analizza indizi presenti nei dipinti che precedono e seguono il crimine e ne costituiscono, in qualche modo, la scena".

