Carcassa aerea nel Candiano "È un bombardiere americano" Gli Usa manderanno i loro esperti

Un evento bellico in particolare, all’interno di un ventaglio di ipotesi, è il maggior indiziato dietro i resti dell’aereo militare americano, segnalati da qualche settimana davanti al porto di Ravenna. A spiegarlo sono i cultori della materia dell’associazione ‘Aerei Perduti’, che da tempo si interessa della sorte dei molti velivoli che nel corso della seconda guerra mondiale caddero in battaglia nei cieli, sui suoli o nelle acque italiane. Incrociando la documentazione delle forze armate americane, e restringendo il ventaglio dei luoghi più indiziati per i ritrovamenti, è possibile "circoscrivere la presenza di un relitto davanti al porto di Ravenna a due possibili eventi bellici", fa notare l’associazione presieduta da Luca Milan.

È dato ormai per certo che "il velivolo in questione sia un B-17 Flying Fortress della quindicesima Air Force, abbattuto il 20 ottobre del 1944. Colpito dalla contraerea tedesca, l’aereo ammarò in Adriatico senza particolari difficoltà: i dieci membri dell’equipaggio, messisi in salvo sul piccolo battello di bordo, furono prelevati da un idrovolante al largo di Punta Marina". Esiste però una seconda ipotesi: benché più remota, non va scartata la possibilità che l’aereo sia il B-17, intercettato e abbattuto dai tedeschi alle 12.06 dell’11 marzo 1944 davanti alla costa di Ravenna. "In base alle coordinate l’incidente dovrebbe essere avvenuto però molto più al largo", precisa Milan. Difficile anche stabilire l’identità di quel velivolo, in quanto due diversi bombardieri furono abbattuti quel giorno nell’Adriatico: gli equipaggi risultano tuttora dispersi. "Nel caso si tratti di uno di quei due aerei partirebbero le operazioni di recupero delle salme dei membri dell’equipaggio. L’ente governativo americano preposto alla ricerca dei dispersi di guerra si è già attivato per seguire l’evolvere della situazione, e stabilire l’esatta identità del velivolo, la sua storia, i nomi di chi era a bordo. Nel caso siano recuperati dei resti umani verranno contattati i familiari in vita di quei soldati: saranno loro a decidere se portare le salme negli Stati Uniti o farle seppellire qui in Italia, presumibilmente al cimitero americano di Firenze". In entrambi i casi saranno loro tributati adeguati funerali. Benché normalmente i resti meccanici dei velivoli rivenuti in mare siano lasciati al loro posto, in questo caso potrebbe essere fatta un’eccezione in virtù della loro vicinanza al Candiano.

"Andrà verificato che il bombardiere non contenga ancora ordigni. Benché solitamente, quando un velivolo veniva colpito, l’equipaggio tendesse a disfarsi delle bombe", evidenzia Luca Milan. Il campo non può tuttavia essere sgomberato da una terza ipotesi: e cioè che possa trattarsi di un B-17 "la cui documentazione è lacunosa o del tutto assente. Teniamo conto che le possibilità per un bombardiere di essere abbattuto erano circa del 50%. La quindicesima Air Force contò fra i suoi uomini 21mila perdite".

Filippo Donati