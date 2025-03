Carcere ‘caldo’, due detenuti salgono sul tetto

Il carcere in una immagine degli anni 70 ripresa dal camminamento delle mura all’epoca praticabile. La foto fu scattata in occasione di una protesta nel corso della quale due detenuti erano saliti sul tetto (nella foto a sinistra). Negli anni 70 e 80 il carcere, in contrasto con l’aspetto casalingo offerto anche dal bucato steso alla finestra, fu spesso al centro sia di proteste nel corso delle quali i detenuti inevitabilmente finivano sui tetti chiedendo (e ottenendo) anche di incontrare un giornalista, sia di clamorose evasioni. Proprio in occasione di un tentativo di fuga un detenuto morì.

A cura di Carlo Raggi