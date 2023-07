Carcere di Ravenna, protesta per il troppo caldo: a fuoco un materasso

Ravenna, 16 luglio 2023 – E’ ancora una volta il caldo record di questi giorni la causa la protesta nel carcere di Ravenna che ha richiesto – per essere sedata – un massiccio intervento delle forze dell’ordine.

L’afa soffocante nelle celle, infatti, ha spinto un gruppo di detenuti di origine albanese a dare fuoco a un materasso: il rogo ha sprigionato fumo nero ed acre. I detenuti hanno anche cercato sfondare le porte blindate per uscire.

La loro protesta è stata sostenuta dagli altri reclusi e ha reso necessario un massiccio intervento delle guardie penitenziarie. Già nei giorni scorsi il garante dei detenuti Roberto Cavalieri aveva scritto una lettera all'amministrazione penitenizaria per chiedere di disporre una serie di misure che potessero alleviare la situazione, fra le quali proprio l'apertura del blindo delle celle durante l'orario notturno per far circolare l'aria.

Ieri notte nel carcere di Ravenna sono arrivati pure i vigili del fuoco anche per illuminare bene l'area a scopo precauzionale contro eventuali fughe.