Caregiver Day: un convegno e un opuscolo

Una giornata aperta a tutta la cittadinanza per informare su come orientarsi nella rete dei servizi e delle tutele a disposizione di chi, quotidianamente e a titolo gratuito, si prende cura di un proprio familiare o di una persona cara che si trova ad affrontare una condizione di fragilità, non autosufficiente, malata o disabile. In inglese questa figura prende il nome di ’caregiver’. E proprio a questa figura è dedicato il ’Caregiver Day’, evento organizzato dal Comune di Russi, in collaborazione con l’unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm), la Provincia di Ravenna, l’Ausl della Romagna e i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

L’appuntamento è per sabato alle 10 alla biblioteca comunale in via Godo Vecchia 10. In particolare è in programma il convegno informativo dal titolo ’I luoghi del prendersi cura. Dai servizi alla Rete di sostegno, come supportare il lavoro di cura del Caregiver’. Nell’occasione sarà consegnato il kit caregiver, opuscolo informativo realizzato dal Comune di Russi, nell’ambito del progetto Empowher, in collaborazione con servizio sociale territoriale, Ausl e sindacati e co-finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna.

Durante l’incontro, inoltre, verrà distribuito il questionario ’I Care’ attraverso cui i caregiver presenti potranno esporre bisogni e richieste di aiuto. "Il Caregiver – ha spiegato Eleonora Mazzoni, assessore a Politiche Sociali, Sanità e Pari Opportunità del Comune di Russi – rappresenta una risorsa preziosa sia per il sistema socio-sanitario che per la società nel suo complesso. È corretto quindi chiedersi: questa figura è adeguatamente tutelata e sostenuta? Come Comune abbiamo pensato che il primo step sia quello di rendere più fruibile la rete di aiuti e tutele cui il Caregiver può accedere, interventi e misure che riguardano sia la persona assistita che il Caregiver stesso".