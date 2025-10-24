Carenza del personale, Confartigianato rilancia l’allarme

La transizione ecologica è frenata dalla carenza di personale con le competenze adeguate. Nel 2024 le imprese italiane non sono riuscite a reperire oltre due milioni di figure professionali con un’elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. A lanciare l’allarme è Confartigianato, con un’analisi presentata in occasione della Settimana per l’energia e la sostenibilità.

Secondo lo studio di Confartigianato, lo scorso anno le aziende italiane avevano previsto l’assunzione di oltre quattro milioni lavoratori con competenze green, ma, quasi il 50%, è stato difficile da trovare sul mercato del lavoro. Installatori di impianti e tecnici specializzati in impianti eolici e fotovoltaici, ingegneri energetici, esperti in bioedilizia, meccatronici specializzati nei veicoli ibridi ed elettrici.

Sono numerosissime le figure ricercate dalle aziende, ma che non si trovano sul mercato del lavoro. Anche la transizione ecologica è quindi alle prese con un problema più generale delle imprese. E questo frena le possibilità di investire, di programmare acquisizioni di lavoro e appalti. È un problema culturale, che Confartigianato sta contrastando da anni, cercando di far conoscere ai giovani e alle loro famiglie, le enormi possibilità di realizzazione che offre il mondo delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese.

Scelte che ragazzi e famiglie possono fare al momento di decidere il percorso di studi, e che possono rivelarsi fondamentali per avere sicure prospettive di crescita e realizzazione professionale e personale. Scuola, imprese, famiglie: secondo Confartigianato è urgente giungere ad un’alleanza stabile tra scuola, formazione tecnica e mondo del lavoro, affinché le nuove generazioni possano acquisire sin dall’inizio del proprio percorso educativo le competenze richieste dalle imprese.