"Cari volontari della Cri. Tutta Italia vi ringrazia"

"L’italia intera vi ringrazia ed è orgogliosa di voi, è stato un onore per noi vedere nella tragedia sempre presente un volontario della Croce Rossa". Queste le parole del presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro, arrivato l’altra settimana a Faenza per incontrare nella sede della Croce Rossa Italiana di Faenza i volontari che hanno partecipato alle emergenze degli ultimi mesi. "I volontari sono le braccia, le gambe e le teste della Croce Rossa – ha detto il presidente –, siate orgogliosi di aver contribuito. A volte l’avventura come volontari ci mette davanti a cose terribili, ma ci arricchisce come uomini e donne e ci fa capire quando è importante farlo e lavorare insieme".

Da questa tragica esperienza, infatti, è nata la collaborazione tra diversi comitati locali della Croce Rossa, in particolare tra Faenza e Castellamonte, che soprattutto nella figura del volontariato Matteo Gallo, scomparso prematuramente poco dopo, ha aiutato Faenza sommersa dal fango. "Abbiamo sentito molto la vicinanza di Castellamonte – dice Nicolas Bandini, presidente della Croce Rossa di Faenza – siamo qui insieme in ricordo di Matteo". E infatti, il volontario quarantenne aveva stretto amicizia con una Faenza profondamente ferita, facendo sentire il proprio affetto in un momento tragico. "Siamo qui oggi perché Matteo ha insistito che facessimo qualcosa sul territorio – sostiene Paolo Garnerone, presidente del comitato di Castellamonte – così abbiamo raccolto materiali scolastici per i bambini delle scuole primarie e li abbiamo consegnati a loro". L’alluvione è stata una grande tragedia, ma la solidarietà ha aperto nuovi orizzonti. "La solidarietà che c’è stata – dice il sindaco di Faenza Massimo Isola – permetterà di vivere in modo diverso; la Croce Rossa è stato uno dei perni fondamentali, sono stati e sono angeli che stanno insieme a noi tutti i giorni; ci interrogavamo su come riconquistare una città ferita, ma ce l’abbiamo fatta".

Tanti ringraziamenti e applausi ai volontari e la gratitudine del presidente nazionale, che ha visitato le sedi di Bologna, Faenza, Forlì e la sede alluvionata di Cesena. "Ci tenevo a venire nei luoghi colpiti –dice Rosario Valastro – penso sia un dovere di un presidente; con l’alluvione il nostro emblema non si è sporcato di fango, è diventato ancora più lucido. Chiamo i comitati a consentire ai volontari di avere motivazione, che è un tesoro prezioso da tutelare e sviluppare: quella di spendere il proprio tempo per far star meglio qualcuno; infatti, parola d’ordine del 2024 – conclude – sarà ’volontà’, che è una ricchezza di pochi, ma il nostro volontariato è da sempre forte".

Caterina Penazzi