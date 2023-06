Caridi riapre la pasticceria "Ho pensato di mollare"

"Non mollare Sebastiano, sei il mio orgoglio". Queste le sei parole magiche che hanno indotto Sebastiano Caridi a rimettersi in sella e a riaprire la sua pasticceria in Corso Saffi a Faenza dopo la devastante alluvione del 16 maggio, giorno peraltro del suo compleanno. Il più grande scherzo del destino per il mastro pasticciere, che quel giorno del mese scorso è stato evacuato dalla sua abitazione nelle campagne poco distanti dal centro abitato di Faenza. Poi, alle 4 di mattina, ha scoperto suo malgrado che l’attività in cui aveva investito tempo, energie e denaro per sette anni, era stata travolta dalla fiumana del Lamone. "Un sogno spazzato via. L’acqua è arrivata a 1 metro e 20 di altezza – racconta mostrando il livello raggiunto –, e ha devastato tutto: gli arredi interni li abbiamo dovuti ricomprare interamente, le vetrine erano scoppiate, l’impianto elettrico, le macchine per cuocere la crema, i forni, i freezer con le centraline e l’aspirazione interna, oltre nove tonnellate di dolci, il packaging e persino due furgoni refrigerati che erano parcheggiati nella corte interna". Una lista lunghissima di materiale e macchinari del mestiere per un conto salatissimo: "Siamo a oltre un milione e varie centinaia di migliaia di euro di danni - spiega Caridi –. Inizialmente mi ero preoccupato per la casa, e onestamente non pensavo che l’acqua potesse spostare i frigoriferi di varie tonnellate che c’erano in laboratorio e invece. Nei giorni seguenti non riuscivo a metabolizzare, non capivo più nulla. Avevo anche pensato di non riaprire più".

Nei giorni seguenti la svolta, grazie alle parole di un amico, all’impegno dei dipendenti, dei clienti e anche di tanti volontari sconosciuti. "Stefano Laghi, che è il mio maestro mi ha toccato nell’orgoglio con quelle parole. Mi ha detto di non mollare. È stata la scintilla. E non da meno è stato l’aiuto che ho ricevuto da una cinquantina di persone che sono venute fisicamente ad aiutarmi. Infine la solidarietà che ho ricevuto da ogni parte del mondo: mi hanno scritto da tutta Italia, dalla Svizzera, da Toronto, da Philadelphia, e mi hanno sostenuto in tanti anche con piccole donazioni". Qualche decina di migliaia di euro, poco rispetto ai danni subìti, ma dall’enorme significato: "Non sono abituato a ricevere senza dare – prosegue il pasticciere –, per cui questo moto di stima e affetto mi ha destabilizzato. Avevo uno staff, due aziende, e cinquanta dipendenti a cui garantire il lavoro. Così mi sono rimboccato le maniche". Un’impresa vera e propria che si è conclusa giovedì, e una nuova avventura che inizia da oggi, giorno in cui la pasticceria finalmente riapre a metà del corso duramente colpito dall’alluvione. Con una novità: "Ho creato la torta della ripartenza. Una torta sbriciolona al cioccolato che ricorda il fango asciutto". La venderà corredata di un martelletto di legno. "Perchè non sono riuscito a trovare una piccola pala".

d.v.