Carini e i progetti della Darsena

Il Moog Slow Bar, in vicolo Padenna 5, ospita oggi alle 18 il diciannovesimo incontro della rassegna ’I sabati del Moog’ curata da Ivano Mazzani. L’incontro, come da programma della rassegna, doveva essere condotto da Alessandra Carini e Lucia Nanni: quest’ultima, per impegni lavorativi, non sarà presente. La serata rimane però confermata e Alessandra Carini, in qualità di gallerista e curatrice, parlerà dei nuovi progetti nella Darsena di Ravenna e della prossima edizione di Equidistanze Residenze Artistiche ispirate alla ricerca di Joseph Beuys, attraverso immagini e video. Carini, ravennate classe 1982, dopo un Master in Management degli eventi culturali ha seguito il corso alla School for Curatorial Studies promosso dalla Galleria AplusA (Venezia), studiando con alcune delle figure più importanti nel mondo dell’arte contemporanea come Francesco Bonami, Gilberto Zorio e Stefano Arienti.