Caritas, 300 assistiti in più in un anno

Dal 2021 al 2022 gli indigenti seguiti dalla Caritas diocesana di Lugo sono aumentati di oltre 300 unità. Un bilancio che lascia intuire quanto la povertà stia dilagando. "II 2022 – spiega il direttore del centro di ascolto Caritas di Lugo, Vittorio Tampieri –, ha visto un aumento di richieste d’aiuto rispetto agli anni precedenti sia perchè un consistente numero di persone provenienti dall’Ucraina ha fatto istanza di sostegno, sia perchè la povertà è cresciuta notevolmente e molte famiglie o singoli non riescono più a soddisfare anche le necessità primarie del quotidiano".

Ad oggi la Caritas, coi suoi 14 volontari, segue 1.045 persone, suddivise in 713 assistiti continuativi di cui 268 italiani e 445 stranieri, 114 assistiti senza fissa dimora e 98 assistiti saltuari di cui 56 italiani e 42 stranieri. A questi si aggiungono 120 assistiti di nazionalità ucraina. "Al 31 dicembre scorso abbiamo distribuito 2.193 pacchi destinati ai nuclei famigliari per un peso complessivo di circa 500 quintali. Inoltre – continua Tampieri –, abbiamo spedito in Ucraina 50 quintali di prodotti alimentari, farmaceutici e vestiario. I migranti che chiedono il nostro aiuto provengono principalmente dall’ Africa del nord e centrale con presenze di numerosi nuclei dell’Europa dell’Est e alcuni dell’America centrale e del sud. Dal 2021, quando gli assistiti erano 713 abbiamo quindi avuto un incremento di 332 unità. Questo a significare l’estremo disagio vissuto dalla popolazione del comprensorio".

Con l’incremento degli assistiti aumentano anche le sfumature della povertà. "I poveri di oggi non sono soltanto quelli che non hanno un lavoro – sottolinea - ma anche i salariati, gli impiegati, i pensionati che hanno redditi bassi ed insufficienti a tirare avanti. Le famiglie italiane in difficoltà provengono soprattutto dalla Campania o dal meridione d’ltalia. Diversi sono ormai i connazionali senza fissa dimora. Molti sono i migranti vari che vagano per la Nazione sperando di trovare un tetto, un lavoro, il mangiare. Il reddito di cittadinanza è una boccata d’ossigeno, ma che va certamente migliorato e monitorato costantemente perchè notiamo che molti beneficiari fanno poco o nulla per cercarsi un lavoro". Poi c’è il degrado. "La povertà può assumere anche sembianze imprevedibili – spiega –: forme di vero e proprio degrado domestico, persone in abbandono totale che vivono, pur abitando in affitto o addirittura in case di proprietà , tra sporcizia e deprimente avvilimento. Tra le cause più preoccupanti c’è il problema degli anziani: chi viveva un’esistenza economicamente dignitosa ora si trova ai margini della società e fatica ad andare avanti. Tanti sono quelli che vivono senza usufruire del riscaldamento invernale o della corrente elettrica, per non parlare poi di alcuni che vivono all’interno della propria automobile". Molti di coloro che bussano al centro di ascolto sono donne o uomini con figli minori, separati o divorziati.

Monia Savioli