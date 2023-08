Caritas aumentano i nuovi poveri Duecento le domande di aiuto "Le persone continuano a chiamare"

Sono circa duecento le domande di aiuto ricevute dalla Caritas di Ravenna da persone colpite dall’alluvione e in grave difficoltà. Il termine per presentarle è scaduto da due settimane, ma ogni giorno il telefono continua a squillare e le richieste di appuntamento sono continue. "Da subito – spiega Daniela Biondi, direttrice della Caritas – ci siamo attivati nell’emergenza per aiutare chi aveva bisogno. Ci siamo messi a disposizione di Comune e Protezione civile, abbiamo fatto volontariato nei centri di accoglienza allestiti subito dopo l’alluvione per accogliere chi era senza casa e abbiamo distribuito cibo e generi di prima necessità. Poi, con il passare del tempo, ci siamo resi conto che bisognare organizzare le offerte di aiuto in maniera più strutturata".

Sono stati aperti allora due centri, uno a Fornace Zarattini e uno a Villanova dove, come supporto, sono arrivate da Roma anche alcune suore dell’ordine di Madre Teresa di Calcutta. In un primo momento hanno effettuato informazione itinerante, per spiegare ai cittadini che erano stati aperti i due centri di ascolto e come chiedere aiuto. "Siamo stati aperti per un mese – prosegue la direttrice – e sono arrivate tantissime persone che siamo riuscite ad aiutare anche grazie ad una generosa donazione con la quale sono stati distribuiti tantissimi elettrodomestici, in altri casi abbiamo anche fornito aiuti in denaro". Ora che i due centri sono stati chiusi, rimane sempre quello diocesano di Ravenna, dove ogni giorno arrivano ulteriori richieste di aiuto. "Sono persone nuove rispetto a quelle che già seguiamo – assicura Daniela Biondi. Molti hanno un’età tra i 50 e i 60 anni, sono coppie e famiglie in cui lavora uno solo e che avevano mutui sulla casa. Con l’alluvione si sono ritrovati senza niente. Altri sono soli e non hanno neanche il coraggio di chiedere aiuto, in alcuni casi le segnalazioni sono arrivate da vicini preoccupati".

Una quarantina di persone è sempre in carico alla Caritas, anche in questo caso per la prima volta, e riceve sostegno attraverso l’emporio solidale, dove è possibile fare gratuitamente la spesa. "Questa settimana – conclude la direttrice – siamo chiusi, ma abbiamo già tantissimi appuntamenti con chi ci ha inviato nuove richieste di aiuto. A partire dal 21 agosto, fino alla fine del mese, abbiamo già appuntamento con almeno due, tre persone nuove ogni giorno".

Insomma l’alluvione, finita la prima drammatica fase di emergenza più immediata, ha allargano enormemente le sacche di povertà già esistenti, ingrossando le file di chi già si rivolgeva alla Caritas per ottenere aiuto per andare avanti.

