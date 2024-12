Caritas, oltre 150 al pranzo. E in Pediatria c’è la favola

Oltre 150 persone in difficoltà hanno partecipato, alla vigilia di Natale, al pranzo organizzato dalla Caritas a Santa Teresa. Ad accoglierle il vescovo Lorenzo Ghizzoni e il direttore della Carita, don Alain Gonzalez Valdez. Tra i volontari anche un gruppo di giovani calciatori della Compagnia dell’Albero. Tra gli altri appuntamenti del Natale non poteva mancare quello con il presepe vivente di Classe, che ha inaugurato il 24 dicembre. E ancora, le allieve del corso di Operatore della Ristorazione di Engim Emilia Romagna, hanno contribuito al pranzo di Natale alla Rsa Galla Placidia di Ravenna. Infine al reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna ha fatto il suo ingresso Rita Guerrini, portando in dono ai piccoli pazienti una favola da lei scritta, intitolata ‘Dante l’elefante’. Con l’aiuto delle volontarie di A.G.E.B.O., ha distribuito il libro ai bambini ricoverati, regalando loro un momento di gioia e spensieratezza.