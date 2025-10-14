Caritas, raccolta fondi per mille pasti alla mensa

Con la campagna ‘Ayoutaci ad aiutare’ la Caritas di Faenza-Modigliana lancia una raccolta fondi il cui obiettivo è raccogliere almeno 6.000 euro per coprire il costo di 1.000 pasti. Questi saranno distribuiti alla mensa del Centro di ascolto diocesano, gestito dalla Fondazione Pro Solidarietate Ets, che si trova nel centro storico di Faenza, in via D’Azzo Ubaldini.

L’iniziativa permette a chiunque — cittadini, enti, imprese, associazioni — di partecipare con una donazione libera, anche piccola, e diventare parte attiva di una rete solidale che ogni giorno “mette le mani nel bisogno” con gentilezza e promozione della dignità. La campagna, partita nei giorni scorsi sulla piattaforma Idea Ginger (ideaginger.it), sarà attiva fino all’8 dicembre. Sarà possibile donare tramite la pagina dedicata al progetto (https://www.ideaginger.it/progetti/ayoutaci-ad-aiutare.html) per contribuire a raggiungere l’obiettivo prefissato. "Con il sostegno alla campagna Ayoutaci ad aiutare – spiega il direttore della Caritas diocesana, don Emanuele Casadio – potrai donare a chi vive un momento di difficoltà uno, due o tanti pasti caldi, facendo sì che ogni piatto donato agli ospiti abbia gli ingredienti giusti ogni stagione. In questo modo sosterrai non solo una mensa, ma un luogo dove chi ha bisogno può trovare ristoro, costruire legami forti e duraturi e ritrovare speranza e fraternità. Il tuo contributo sarà prezioso per tutta la comunità".

Nel corso della campagna, saranno promossi eventi e iniziative, come per la Giornata Mondiale dei Poveri di metà novembre, di cui la Caritas informerà tutta la cittadinanza.

Per donare ci si può collegare al sito Idea Ginger e cercare il progetto ‘Ayoutaci ad aiutare’ della Caritas di Faenza. Poi, dopo aver scelto l’importo che si desidera donare, si può completare la donazione con carta di credito, bonifico o paypal. Come da tradizione per le raccolte fondi promosse su Idea Ginger, per ogni cifra donata (che può spaziare dai 5 euro in su) sono previste varie ricompense legate al progetto. Tra queste c’è quella di poter sperimentare il servizio di volontariato in Caritas. Tra le realtà di servizio in cui è possibile spendersi in volontariato c’è il Centro Diurno La Tenda, in via Manzoni 5 a Faenza. Giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, dalle 16, il centro diurno apre le sue porte per un open day dal titolo ‘Una tenda nel deserto’. Durante i due pomeriggi sarà possibile incontrare operatori, volontari e ospiti del centro diurno, condividere una merenda e scoprire da vicino le attività che animano il centro: tra una partita a carte, una chiacchierata o un caffè, si costruiscono legami e si riscopre l’importanza delle relazioni.