Carla, anima del dormitorio: "In 20 anni 1.537 ospiti"

Il primo ospite del Re di Girgenti, 20 fa, Carla Soprani, anima del dormitorio di via Mangagnina, se lo ricorda come fosse adesso.

Carla, il Re di Girgenti compie 20 anni. Cosa successe quella prima sera?

"Eravamo in due, io e un altro volontario, Francesco Morra, che c’è tuttora. Non ci aspettavamo nessuno, invece si presentò un uomo. Era un macedone sulla quarantina, una persona a modo. Rimase alcuni mesi e quella sera non cenammo neanche perché non avevamo niente, tanta era la convinzione che non sarebbe venuto nessuno".

E le sere successive?

"Arrivarono due italiani. E la sera cenammo con un piatto di pasta. Poi toccò a una famiglia di senegalesi, erano in 8. Erano tornati nel loro Paese per Natale e al rientro era stati praticamente sfrattati, non perché non pagassero, ma perché i proprietari avevano bisogno dell’appartamento".

In questi anni quante persone avete ospitato?

"In tutto 1537. Senza contare tutti quelli che vengono a ritirare la busta della spesa. Dopo otto anni dall’apertura abbiamo iniziato a calcolare anche i pernottamenti, sono stati 66.232 in dodici anni".

Gli ospiti se li ricorda tutti?

"Beh, parecchi".

Quello rimasto più a lungo?

"Una ragazza è rimasta dieci anni, poi quando è scoppiata la pandemia non ha accettato l’idea di doversi trasferire altrove finché era positiva. Veniva qui davanti ogni giorno e diceva: ’Devo entrare in casa mia’. Ma non poteva. Non è più tornata ed è stato un dolore".

L’ha più rivista?

"Ogni tanto, in centro. E l’anno scorso è venuta a farmi gli auguri di Pasqua. C’è un ospite che è qui da 15 anni, un altro dopo 15 anni è tornato in Sicilia".

I ricordi più belli?

"Di chi è andato via e si è formato una famiglia, ha trovato lavoro e torna a salutarmi con i figli. Ora è più difficile: chi resta senza lavoro quasi in età da pensione difficilmente riesce a reinserirsi".

Come nacque l’idea del dormitorio?

"Nel 2000 quando con le unità di strada del Comitato cittadino antidroga andavamo in giro, incontravamo tanti ragazzi senza un posto per dormire. Se ne discuteva con le altre realtà impegnate nel sociale. C’era il consorzio dei servizi sociali e nel 2002 ci chiamarono e ci proposero l’idea del dormitorio. Partimmo in collaborazione con il Ceis e Saman, poi abbiamo proseguito da soli".

Quante persone ci sono oggi nella struttura?

"Siamo pieni, ci sono 20 ospiti e un posto è libero per le emergenze. Quando abbiamo aperto, qui si poteva solo dormire, dal 2005 chi era in condizioni di salute precaria poteva rimanere parte del giorno. Oggi chi ha problemi di salute rimane dentro tutto il giorno. Negli anni ci siamo adattati alle necessità".

Annamaria Corrado