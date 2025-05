Carla Maria Russo apre la rassegna ’E...state con noi’

Il caldo ritarda ma la rassegna di incontri con l’autore “E…state con noi” anticipa. Questa sera alle 21.15 i come sempre in piazzetta Dante, si tiene il primo incontro: protagonista è Carla Maria Russo (nella foto), amata autrice di romanzi storici, fra questi il long seller “La sposa normanna”. A Russi, l’autrice milanese presenta “Il velo di Lucrezia” con cui racconta la storia dell’amore travolgente, avvenuta nel XV secolo della bellissima Lucrezia Buti, giovane piena di vitalità avviata contro la sua volontà in convento,e il noto pittore Filippo Lippi, divenuto frate per necessità.

Pubblicato da Neri Pozza, con cui Russo ha conosciuto la notorietà con il long seller “La sposa normanna”, “Il velo di Lucrezia“ è freschissimo di stampa. "E’ uscito il 21 maggio, e quello di stasera è il primo incontro con il pubblico", dice Miranda Blosi, titolare di Librimi di corso Farini organizzatrice con Raffaella Sangiorgi del bar Centrale in piazzetta Dante della rassegna. Questo primo incontro è condotto dalla russiana Camilla Boschi, dottoranda in filosofia.

Come sempre l’incontro avviene dopo le 21, ma prima chi vuole può fermarsi ai tavoli del Centrale, dove oltre al servizio bar e gelateria, si può cenare con i piatti della rosticceria ‘Furzèna’ o con la pizza del ‘152’.

"Quest’anno abbiamo anticipato e ridotto gli appuntamenti – aggiunge Blosi – per non sovrapporci alle altre iniziative organizzate a Russi. E’ un ritorno alle origini, alla formula delle prime edizioni organizzate più di dice anni fa da Raffaella con il giallista e studioso delle tradizioni Eraldo Baldini".

Ed è proprio con Eraldo Baldini il secondo incontro, il 4 giugno. Lo Stephen King della Romagna presenta con il suo coautore Massimiliano Costa “Romagna selvatica ieri e oggi” edito dal Ponte delle Grazie.

L’11 giugno tornano a Russi Federica Frezza e Martina Peloponesi creatrici del popolare podcast di true crime Bouquet of Madness, che tre anni fa proprio in piazzetta Dante registrarono la puntata numero 77. Amatissime dai giovani, Frezza e Peloponesi dagli audio sono passate allo spettacolo dal vivo e ora alla scrittura. Le autrici e il loro romanzo “Spinascura” saranno presentate da due loro fan russiane, Giulia Pruccoli e Laura Pappi.

L’ultimo appuntamento, il 18 giugno, è con Jacopo De Michelis, che dopo il successo del suo thriller d’esordio “La stazione”, ha pubblicato sempre per GIunti “La montagna del lago”, un altro romanzo mozzafiato.

L’autore sarà presentato dalla giornalista ravennate Deborah Dirani.

Claudia Liverani