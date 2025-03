Carlo e Camilla a Ravenna: incontro con gli alluvionati e visita al museo Byron

Ravenna, 18 marzo 2025 – Re Carlo III d’Inghilterra e la regina Camilla saranno in visita a Ravenna il 10 aprile insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È ufficiale: quella romagnola sarà la tappa finale del primo viaggio di Stato del re inglese in Italia che, insieme alla moglie, arriverà a Roma nel pomeriggio del 7 aprile.

A Ravenna la coppia reale rimarrà poche ore, ma il programma sarà ugualmente fitto di impegni. Prenderanno parte a un evento in Municipio e alle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione della città dai nazifascisti. La regina visiterà il Museo Byron a Palazzo Guiccioli, scoprendo i segreti della vita del grande poeta romantico inglese che a Ravenna incontrò l’amore della contessa Guiccioli e fu catturato dalla passione patriottica, e parteciperà a un ricevimento per i club di lettura locali, le biblioteche, le librerie e i rappresentanti della sua associazione benefica ‘The Queen’s Reading Room’.

Re Carlo visiterà la basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, entrambe patrimonio dell’Unesco, ammirando i loro impressionanti mosaici del V e VI secolo e incontrerà esponenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. È in programma anche una visita alla Tomba di Dante, dove i reali potranno assistere alla lettura di un canto della Commedia, e in piazza San Francesco. Ci sarà l’occasione per celebrare le eccellenze gastronomiche dell’Emilia Romagna, con Slow Food. Ma soprattutto il re incontrerà alcuni agricoltori del territorio le cui terre e colture sono state devastate dalle recenti alluvioni.

Il programma del viaggio è stato illustrato ieri alla presenza dell’ambasciatore del Regno Unito in Italia, Lord Edward Llewellyn. “Si tratta di un’occasione storica – ha sottolineato l’ambasciatore – perché è la prima visita del re in Italia, dopo molte compiute come principe di Galles, e avviene in un periodo di grandissima collaborazione e affinità tra i nostri due Paesi. L’Italia e il Regno Unito sono due alleati storici e due partner strategici”.

I reali d’Inghilterra saranno in Italia dal 7 al 10 aprile. L’8 aprile visiteranno la Santa Sede per unirsi a papa Francesco nelle celebrazioni del Giubileo del 2025. Avranno un’udienza con il pontefice e parteciperanno, inoltre, a una funzione nella Cappella Sistina, focalizzata sul tema ‘cura del creato’, con una riflessione sull’impegno di lunga data del papa e di re Carlo in difesa della natura.

Il 9 aprile a Roma, gli impegni istituzionali prevedono l’udienza con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Inoltre il re e la regina deporranno una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto. Carlo sarà il primo monarca britannico a rivolgersi a una sessione congiunta del Parlamento italiano e non è detto che in quella occasione, come ha detto sorridendo l’ambasciatore inglese, “non pronunci qualche frase nella lingua di Dante”. Carlo e Camilla parteciperanno anche a un banchetto di Stato al palazzo del Quirinale, su invito di Mattarella.

Torneranno a Londra il 10 aprile, partendo da Ravenna.