“Carlo e Camilla: ecco perché i reali a Ravenna”

Ravenna, 22 marzo 2025 – In virtù dell’ormai prossima visita a Ravenna di Re Carlo III con la moglie Camilla, non poteva che essere dedicato alle ‘special relationship’ tra Italia e Gran Bretagna il tema dell’incontro con lo scrittore e giornalista Antonio Caprarica, in programma oggi alle 18.15, alla Sala D’Attorre di Ravenna. La conferenza pubblica è promossa dall’associazione culturale Italo-Britannica, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio. Per l’occasione il massimo esperto della Royal Family britannica e popolarissimo ex corrispondente Rai da Londra, parlerà di ‘Reali e poeti nel Belpaese’.

Caprarica, come ogni anno ritorna nell’ex capitale bizantina…

“Sì, sono un abitudinario, e vengo sempre volentieri a presentare il mio ultimo libro. Questa volta è però diverso perché il mio nuovo lavoro, dedicato alla principessa Catherine, uscirà a maggio. Così l’incontro sarà una chiacchierata sui rapporti speciali tra il nostro Paese e quello d’oltre Manica, in cui i miei libri faranno da sfondo, in quanto innamorato e studioso dell’Inghilterra”.

Nel suo ultimo libro, ‘La fine dell’Inghilterra’, ha parlato di un Paese smarrito, di un trono vacillante. Com’è oggi lo stato di salute della famiglia reale?

“Il 2024 è stato certamente uno dei punti più bassi della corona britannica degli ultimi decenni per le malattie incrociate di Catherine e di re Carlo. Le loro dichiarazioni sono sembrate l’annuncio biblico di una catastrofe, soprattutto considerando la recente morte ella regina Elisabetta, che già aveva dato una svolta epocale alla monarchia. Le previsioni erano fosche. Per fortuna, il tempo ha offerto un qualche sollievo con la remissione del cancro di Catherine e la tenuta alle cure di re Carlo che è ancora in lotta per la sua salute”.

Sarà il primo viaggio in Italia di Carlo e Camilla insieme. Si aspettava la scelta di Ravenna?

“Francamente no, perché, pur essendo meta di tanti appassionati d’arte, Ravenna è meno nota al grande pubblico internazionale che spesso si limita a Roma, Firenze e Venezia. Ma in realtà la scelta diventa più comprensibile se si considera la solida formazione classica di Carlo, uomo di eccezionale cultura e particolarmente legato all’Italia, e il suo desiderio di condividere con la moglie i suoi interessi”. Può aver influito, a suo avviso, la ‘presenza’ di Byron in città?

“Credo sia stata più decisiva la volontà di non fare una visita banale, di porre l’attenzione su un’Italia diversa, fuori dai circuiti canonici. Dico questo perché l’Italia è ricca di ‘presenze’ di poeti inglesi. Basti pensare alla Liguria, dove Carlo è stato più volte, grazie anche alla villa di Bordighera della nonna materna, madre di Elisabetta II”.

Qual è il futuro della monarchia inglese?

“È tutto nelle mani di Catherine e William con il loro stile nuovo, un po’ populista, in linea con lo spirito dei tempi. I più giovani avrebbero voluto un passaggio direttamente a loro dopo Elisabetta ma si sa, non si può scappare alla legge ereditaria. C’è però da dire che Carlo sta interpretando bene il suo ruolo”.