Carlo Lucarelli torna a scuola. Al Torricelli presenta ’Almeno tu’

Carlo Lucarelli ha studiato e si è diplomato nel 1979 al Liceo Classico Torricelli di Faenza e qui torna oggi alle 18 nell’Auditorium di Palazzo degli Studi per presentare il suo nuovo romanzo intitolato “Almeno Tu” (Einaudi). La partecipazione all’evento, organizzato dall’Associazione Ex Allievi Liceo Torricelli, è libera.

Lucarelli è uno dei più importanti scrittori italiani contemporanei, autore di romanzi che hanno segnato il genere noir in Italia, come Almost Blue e la trilogia del commissario De Luca (Carta Bianca, L’estate torbida, Il giorno del lupo). E’ lui che ha ideato il personaggio dell’ispettore Coliandro; ha ideato e condotto programmi di grande successo come Blu Notte – Misteri italiani, La tredicesima ora e Lucarelli racconta. Il romanzo “Almeno tu”, si apre proprio a Faenza, città legata alla giovinezza dell’autore e teatro della prima scena narrativa.