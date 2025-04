Carlo III a San Vitale: “Dal sarcofago all’alabastro, le curiosità del re”

Ravenna, 12 aprile 2025 – Cristina Carile, la docente di Storia dell’arte bizantina che giovedì ha accompagnato Carlo III d’Inghilterra a San Vitale e Galla Placidia, ieri è tornata alle sue lezioni universitarie nel Campus di Ravenna. Ancora emozionata e soddisfatta per aver saputo che al re la visita è piaciuta, e molto. Ha ammirato i mosaici, ma si è anche incuriosito di fronte ai sarcofagi e all’alabastro delle vetrate.

Carile, è andato tutto bene quindi.

“Dall’ambasciata inglese mi hanno fatto sapere che il re era felice per questa visita. A me era sembrato molto interessato. Però averne avuto conferma mi ha fatto molto piacere”.

Quanto tempo è rimasto re Carlo?

“L’altra mattina, poco prima di entrare, mi hanno avvisato che a causa di un ritardo nella tabella di marcia i minuti a disposizione sarebbero stati un po’ meno del previsto, 15 per San Vitale e 8 per Galla Placidia. Il conteggio del tempo si sarebbe bloccato solo se lui avesse fatto delle domande”.

Cosa ha deciso di fare in quel momento?

“Ero preoccupata perché avevo strutturato la presentazione in base a un altro tempo, già risicato, e ora avrei dovuto ridurre ancora di più. Alla fine mi sono detta ‘basta pensare all’orologio’, che peraltro non avevo neanche, volevo solo che fosse un’esperienza interessante e divertente per il re. E alla fine è andata benissimo”.

Carlo le ha fatto delle domande?

“Il bello è proprio questo: mi ha chiesto tutto quello che io avevo deciso di eliminare per via del tempo. Non si è trattato di una visita guidata, ma di una bellissima conversazione perché il re mi ha fatto tantissime domande. Alla fine ho lasciato perdere il canovaccio ed è stata davvero una chiacchierata bella, stimolante e divertente”.

In alcuni momenti infatti si è visto che il re rideva. Che tipo di domande le ha fatto?

“Ha chiesto informazioni sul Sarcofago di Isacio in San Vitale, sui pavimenti, ha voluto che gli indicassi le parti originali e quelle restaurate. Ha mostrato interesse nei confronti dei minimi dettagli. È rimasto profondamente affascinato”.

Sarebbe rimasto forse qualche minuto in più.

“Credo proprio di sì. Quando eravamo dentro Galla Placidia sono venuti a chiamarci perché si era fatto tardi. Ci hanno richiamato all’ordine”.

Come è stato l’arrivo del re a San Vitale?

“Ci ha presentati l’arcivescovo Ghizzoni: io lo aspettavo nel vialetto insieme ad altre persone e gli ho detto che per me era un grande onore accompagnarlo, lui mi ha dato la mano e ha sorriso, poi ha detto ‘ma no, ma no’”.

Invece come vi siete salutati al termine della visita?

“Gli ho detto ‘arrivederci’, l’unica parola che gli ho rivolto in italiano e lui ha sorriso, poi l’ho ringraziato e lui ha risposto che non dovevo ringraziarlo”.

Vi siete incontrati nuovamente in piazza del Popolo?

“L’ho visto, ma c’erano tantissime persone e non mi sono più avvicinata. Credo che Ravenna abbia fatto una gran bella figura nei confronti dei reali inglesi. Erano entrambi sorridenti, sembravano davvero contenti”.