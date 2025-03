Carlo, visita confermata. Arrivati gli inviti, ferree misure di sicurezza

Si avvicina la visita di Re Carlo e della Regina Camilla a Ravenna per il 10 aprile. E alle autorità ravennati e agli invitati, direttamente dall’Ambasciata del Regno Unito a Roma, sono arrivati i cartoncini di invito alla "literary reception" (si potrebbe tradurre con salotto letterario) a cui la Regina Camilla parteciperà presso palazzo Guiccioli intorno alle 13. Dunque la recente indisposizione di Re Carlo non dovrebbe pregiudicare la visita in Italia, anche se l’incontro con Papa Francesco è stato cancellato. E sempre nei giorni scorsi le autorità di sicurezza italiane hanno chiesto l’elenco delle attività commerciali presenti lungo il tragitto che il Re e la Regina compiranno da Piazza San Francesco alla Tomba di Dante per poi proseguire il Re fino a Via Argentario e alla Basilica di San Vitale e la Regina alla volta di via Cavour, dove approderà a Palazzo Guiccioli. Si tratta dei controlli di sicurezza, che interessano sia i gestori delle attività sia i dipendenti. I destini dei reali si divideranno, comunque, in via Cavour dove la Regina Camilla visiterà Palazzo Guiccioli e il Museo Byron mentre Re Carlo si dirigerà a San Vitale (dove si sta valutando l’idea di farlo entrare dalla vera porta di accesso della Basilica, quella di fronte all’abside e solitamente chiusa) e Galla Placidia. Dopo le rispettive visite, i reali dovrebbero poi arrivare presso il palazzo del Comune e partecipare insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella alla celebrazione dell’80° anniversario della liberazione dalle truppe nazi-fasciste. Proprio il 10 aprile del 1945 Alfonsine e Fusignano vennero infatti liberate dalle truppe britanniche insieme a quelle canadesi e partigiane mentre Ravenna era stata invece liberata il 4 dicembre del 1944.

Re Carlo e la regina Camilla – che non hanno appuntamenti a pranzo e non consumeranno cibo locale – verranno ricevuti in Municipio per un consiglio comunale straordinario. Particolare interesse desterà la visita della Regina Camilla al Museo Byron, che celebra la vita e i fasti del leggendario poeta inglese amante di Teresa Gamba, proprio all’interno di quel palazzo Guiccioli in cui la moglie del Conte Alessandro risiedeva e che divenne tra il 1819 e il 1821 dimora del letterato. Qui verrà ricevuta con tutti gli onori del caso e dopo aver donato libri (pare su Byron) a comunità di lettori ravennati visiterà le stanze del museo che celebrano il poeta. Terminata la visita insieme a Carlo, che nel frattempo l’avrà raggiunta, si recheranno al palazzo Merlato per le celebrazioni della Liberazione. La partenza da Ravenna è prevista nel tardo pomeriggio.

Giorgio Costa