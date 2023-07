Carlo Zauli, un artista italiano di fama internazionale

Un’ immagine dei primi anni 60 dello scultore e ceramista faentino Carlo Zauli: aveva appena vinto per la terza volta il Premio Faenza (1962) e già era un nome noto in ambito internazionale anche per i prestigiosi lavori in Iran, Kuwait e a Baghdad. Docente al ’Ballardini’, nel 1961 con Roberto e Giovanni Bucci, Adriano Assirelli, Giovanni e Marcello Coppari, Guglielmo Donati, Alberto Mongardi e Alberto Vecchi, aveva fondato l’industria ceramica La Faenza. Nel 2002, dopo la sua morte, i figli trasformarono l’atelier di via Croce, aperto nel ’50, in museo, ora devastato dall’alluvione.

A cura di Carlo Raggi