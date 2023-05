Carlo Zingaretti presenta il suo libro sulle mura

Alle 20 di lunedì, al circolo I Mulner di via Lametta 71, verrà presentato il libro di Carlo Zingaretti ’Ravenna dentro la mura – 14.233 passi fra le meraviglie del centro storico’ edito dalle Edizioni del Girasole. L’autore ne parlerà con il Ilic Rossi che condurrà l’incontro. Il libro racconta e spiega ciò che si vede camminando nel centro storico, spaziando dai monumenti più famosi, i Siti Unesco, alle memorie storiche più recenti, alle attività artigianaliindustriali,

commerciali e artistiche che hanno avuto e hanno tutt’ora, sede dentro le antiche mura cittadine.

Non mancherà il percorso per la Darsena di Città e il Mausoleo di Teodorico nonché quello per

Sant’Apollinare in Classe e la relativa area archeologica. Una guida della città attraverso la sua

storia e la sua quotidianità, con l’ausilio di centoventi foto a colori di Claudio Notturni.