Carlotta Ragazzini trionfa ai campionati italiani paralimpici di tennis tavolo

Carlotta Ragazzini si conferma campionessa italiana nella categoria classe 3 di tennis tavolo. La faentina, testa di serie numero 4 del ranking mondiale e vincitrice della medaglia d’argento nel torneo internazionale disputatosi a Lignano Sabbiadoro poche settimane fa, ha conquistato il titolo nei campionati italiani paralimpici disputatisi a Terni nei giorni scorsi.

Ragazzini è stata protagonista di una marcia perfetta, vincendo tutte e cinque le gare disputate, aggiudicandosi così la medaglia d’oro. La 23enne faentina tesserata per la società ’Lo sport è vita’ di Montecatone, ha superato per 3-0 (11-4, 11-1, 11-1) Eleonora Menin (Tennistavolo Vicenza), per 3-0 (11-1, 11-1, 11-1) Sabrina Pili (Cagliari Tennistavolo), per 3-2 (11-5, 5-11, 11-8, 6-11, 12-10) Michela Brunelli (Tennistavolo Castel Goffredo) e per 3-0 (11-2, 11-3, 11-2) Roberta Galizia (Tennistavolo Don Bosco Varazze), compiendo un cammino fatto soltanto di vittorie.

Un ottimo risultato che le ha permesso di inaugurare al meglio il quadriennio olimpico che si concluderà nel 2028, anno in cui Ragazzini punterà a disputare le sue seconde Paralimpiadi a Los Angeles, forte della medaglia di bronzo vinta lo scorso settembre a Parigi nella sua prima avventura nella rassegna a Cinque Cerchi.

Luca Del Favero