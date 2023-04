Carmen Plaza il suo libro a Lugo

Alle 17.30 di domani, nell’ambito della rassegna ‘Sguardi di donne, percorsi di scrittura al femminile’, alla biblioteca Trisi di Lugo, Carmen Plaza presenta il libro ‘Lei’ illustrato da Alessandro Coppola e pubblicato in Italia dalla La Compagnia del libro.

L’autrice sarà intervistata dalla direttrice della Trisi Maria Chiara Sbiroli.

Quante vite, quanti percorsi personali, quanti modi di essere si racchiudono in ’Lei’? Una Lei da non confinare in banali definizioni, impossibile da descrivere con gli stereotipi. Che afferma il suo essere con molteplici sfumature e sensibilità, tutte preziose e indispensabili per ognuno di noi, per la nostra crescita civile e la nostra educazione sentimentale. Lei… è, semplicemente. E ci guarda dentro.