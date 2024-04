Carnè, Faenza si fa avanti. Potrebbe avere più quote

Il rifugio Carnè potrebbe assistere a una modifica del suo assetto proprietario. L’annunciata volontà del Comune di Brisighella di alleggerire la quota annuale che l’amministrazione collinare versa per la storica struttura a servizio dei visitatori del Parco della Vena del Gesso potrebbe essere seguita da un incremento dell’analoga quota che parimenti versa il Comune di Faenza. Al momento la struttura che è all’origine del Parco regionale è di proprietà dei due Comuni di Brisighella e Faenza e della Provincia di Ravenna, che acquisirono la casa colonica e la proprietà circostante nel 1971, per dieci milioni di lire, dando vita a un’area verde – allora nota come ‘Parco del Carnè – poi diventata cuore del parco regionale nato nel 2005. Ciascuna delle tre amministrazioni mette a disposizione ogni anno 15mila euro per fare fronte a tutti i costi che una struttura di quel tipo si trova ad affrontare quotidianamente.

"Se al Carnè il Comune di Brisighella intende fare un passo indietro quello di Faenza farà un passo avanti", assicura il sindaco di Faenza Massimo Isola, presidente dell’Unione della Romagna faentina. Il rifugio insomma non vedrà una contrazione delle risorse finanziarie che ogni anno riceve per lo svolgimento delle sue attività, rivolte alla ristorazione e all’accoglienza dei frequentatori della Vena del Gesso – nelle annate migliori le presenze al rifugio toccano quota 50mila – ma anche a eventi di carattere scientifico e divulgativo. Benché provato anch’esso dagli eventi alluvionali dello scorso maggio, il rifugio Carnè è vivo e continua a essere il principale punto d’accesso per gran parte di coloro che si avventurano sulla Vena del Gesso raggiungendola dalla valle del Lamone. Nonostante questo, il Comune di Brisighella ha più volte evidenziato come il contributo annuale sia per le sue casse in proporzione più oneroso di quello corrisposto dalle altre due amministrazioni.

Una maggiorazione della quota sottoscritta ogni anno da Palazzo Manfredi non avverrebbe a fondo perduto, sottolineano da Faenza: la riscrittura dell’accordo fra i tre enti (i due Comuni e la Provincia) sarebbe seguita probabilmente da un contemporaneo passaggio di parte delle quote della proprietà dell’immobile e dei terreni adiacenti. "Il rifugio Carnè è il cuore del nostro modo di intendere l’Appennino, il baricentro attorno a cui ruota la valorizzazione della Vena del Gesso, del riconoscimento Unesco arrivato l’anno scorso, e della quotidianità di chi vive e lavora in queste vallate – prosegue Isola – non è pensabile nessun ridimensionamento per il Carnè e per le sue attività".

Filippo Donati