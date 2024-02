Carnevale al centro ‘Le Stuoie’, party al Pavaglione rinviato a lunedì

Appuntamento con l’evento per bambini e famiglie ‘Evviva il Carnevale!’, oggi pomeriggio dalle 16 alle 18.30 al centro ‘Le Stuoie’ in via Fabio Taglioni 3 a Lugo.

Per l’occasione sono previste attività per il divertimento dei più piccoli tra truccabimbi, ruota di Carnevale, gadget e palloncini.

Per restare aggiornati su questa e altre attività, organizzate negli spazi del centro lughese, si può visitare la pagina Facebook ‘Centro Le Stuoie’.

Viste le previsioni meteo che annunciano pioggia per la giornata di oggi, invece, i festeggiamenti di Carnevale nel Pavaglione sono rinviati a lunedì. Il ‘Carnival Party’, come è stato battezzato l’evento, slitta quindi di due giorni, sempre in orario pomeridiano, a partire dalle 15 e per tutto il pomeriggio. L’invito è di venire mascherati per festeggiare assieme agli artisti del circo Takimiri.