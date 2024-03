Carnevale del Borgo, è tempo di sfilate

Torna il Carnevale del Borgo: la tradizione festa di piazza della metà orientale della città, più volte annullata negli ultimi anni per via fra le altre cose del Covid, è di nuovo in programma con la sua trentasettesima edizione domenica, curata come sempre dal Comitato San Lazzaro in Borgo (che la dedica a alluvionati e volontari), in collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Faenza, il Circolo di santa Maria Maddalena, il Rione Borgo Durbecco, i volontari della Pubblica Assistenza, Avis, Protezione Civile, Centro Sociale Borgo, commercianti e artigiani del Qqartiere, il circolo ‘I Fiori’ e il Quartiere Borgo.

Il via ai festeggiamenti è previsto alle 10, con il ritrovo presso il Ponte della Grazie per la ‘Passeggiata del tortello’ nelle aree verdi del Borgo Durbecco, guidata dalle Guardie Ecologiche Volontarie, in programma fino alle 12. Nel mentre, alle 10.30, presso il lato borghigiano del ponte, prenderà il via la ‘staffetta del Pellicano’, a cura di Gioca lo Sport in collaborazione con Aido. La sfilata vera e propria prenderà corpo alle 14.30 da via De Gasperi, con l’apertura della manifestazione che vedrà l’esibizione del gruppo sbandieratori e musici under15 del Rione Durbecco e oltre 600 alunni mascherati.

Seguiranno il Gruppo mascherato di Skrljevo, provenienti dal Carnevale Internazionale di Rijeka, il Comitato Boscarel di Verona, il Gruppo Morgana di Moglia, i Biker free Motor Biker Birrata di Faenza, il Gruppo Biker Anime Ribelli di Forlì, il Gruppo Frustatori ‘Cassani’ di Solarolo, le allieve ginnaste della Diamante Torelli, il Gruppo Taqsim di Faenza, e la sfilata carnevalesca composta da oltre trenta gruppi fra maschere e carri allegorici. In piazza Fra Saba, dalle 13.30 non mancheranno le cartoline omaggio con immagini del Borgo Durbecco realizzate da Marinella Zaccherini e Luigino Soffiati. Durante la giornata sarà possibile visitare la mostra di pittura di Antonio Caranti presso BG Arredamenti, l’esposizione di moto e scooter d’epoca a cura dell’associazione Vintage Moto Scooter Club, o intrattenersi davanti ai giochi a cura di Kaleidos, al mago Magico Aga, o alle giostre per bambini. Per tutta la giornata sarà attivo un fornito stand gastronomico all’interno del Rione, mentre nell’area della festa verranno allestiti gli stand del famoso Tortello di San Lazzaro, gestiti da Linea Verde e Forno Ferroni. In caso di maltempo l’edizione 2024 non sarà annullata ma solo rinviata: in quel caso il carnevale avrebbe luogo domenica 24 marzo.