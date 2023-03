Carnevale di S. Lazzaro Domenica in festa

È di nuovo tempo del Carnevale di San Lazzaro nelle strade del Borgo Durbecco: domenica 26 marzo corso Europa e le piazze laterali saranno teatro della sfilata di circa 700 studenti principalmente delle scuole Carchidio-Strocchi. Entrato in pausa in occasione della pandemia, il carnevale del Borgo, alla sua trentaseiesima edizione, è nuovamente uno degli appuntamenti con cui i più piccoli salutano l’arrivo della primavera. Il primo evento della giornata sarà la passeggiata sull’argine del Lamone, in calendario dalle 10 alle 12, dedicata all’osservazione delle essenze naturali che sorgono ai lati del fiume, con una parentesi gastronomica. Alle 10.30 i più giovani saranno impegnati nella tradizionale staffetta del Pellicano, a cura dell’Aido. La giornata entrerà nel vivo alle 14.30: ad aprire la manifestazione saranno i più giovani fra i musici e gli sbandieratori del Borgo Durbecco. Al carnevale sarà presente la delegazione del Gruppo mascherato di Skrljevo provenienti dal Carnevale Internazionale di Rijeka: la città croata, gemellata con Faenza, invierà in Borgo alcune delle sue figure più iconiche. A esibirsi saranno poi le allieve ginnaste dell’associazione sportiva Diamante Torelli, e le allieve di Aequilibrium di Forlì. Alla sfilata vera e propria prenderanno parte oltre venti gruppi fra maschere e carri allegorici; per tutta la giornata, In Piazza Fra’ Sabba sarà attivo anche uno stand gastronomico all’interno del rione, mentre nell’area della festa verranno allestiti altri stand dedicati al tradizionale tortello di San Lazzaro. In piazza anche un’esposizione di moto e scooter d’epoca, a cura dell’associazione Vintage Moto Scooter Club, oltre ai giochi di Kaleidos, e ad ambulanti e giostre per bambini. In piazza Fra’ Saba, dalle 14:30, sarà la volta di pittura e timbratura di cartoline omaggio con immagini del Borgo Durbecco, acquarellate da pittori e visitatori, realizzata e guidata da Marinella Zaccherini e Luigi Soffiati. La giornata di domenica sarà preceduta da alcuni eventi collaterali: fra gli altri, sabato 25 marzo alle 15, il ‘Palio in bicicletta’ organizzato dal rione Borgo Durbecco presso il Parco della Magione.