Carnevale di San Grugnone, 105esima edizione

È una delle feste di carnevale tra le più antiche dell’intera Romagna e dallo scorso anno risulta tra i 15 carnevali storici ammessi all’Albo regionale istituito dalla legge 14 del 2022. Stiamo parlando del carnevale di San Grugnone di Conselice, evento la cui 105esima edizione, organizzata dall’omonimo Comitato presieduto da Piero Rocca, andrà in scena, come da tradizione, il mercoledì delle Ceneri (quest’anno cade il 14 febbraio, tra l’altro giorno di San Valentino), ossia il primo giorno di Quaresima. Motivo per cui è da sempre considerato una sorta di evento ‘alla rovescia’, visto che inizia il giorno successivo al martedì grasso, che del Carnevale segna la fine. Come spiega l’ingegner Mentino Preti ‘anima’ (assieme allo stesso Rocca, ‘Re Pangiagleba III’) del Comitato, nonché autore del volume ‘I cento anni del Carnevale di San Grugnone a Conselice’ – "nonostante le tante difficoltà legate purtroppo all’alluvione, abbiamo voluto mantenere viva questa tradizione. Quest’anno possiamo poi contare, con grande soddisfazione, sull’ingresso nel comitato di forze ‘fresche’, tra cui diversi giovani, indispensabili per dare nuove idee e continuità ad un evento che si tramanda da oltre un secolo. Siamo consapevoli che le ferite legate all’alluvione siano difficili da rimarginare, ma proveremo come sempre a regalare ai conselicesi qualche ora all’insegna dell’allegria e della spensieratezza".

"Anche le nostre strutture – aggiunge Preti –, non sono state risparmiate dal devastante evento meteo. A finire sott’acqua sono stati infatti i due capannoni adibiti al ricovero dei carri e qualche vecchia auto ‘americana’ che apre il corteo. Strutture che ospitavano inoltre due trenini, i generatori, almeno 250 figure di cartapesta e svariati materiali. Il danno è stato enorme, ma abbiamo comunque deciso di andare avanti facendoci carico della 105esima edizione del ‘Giro delle Colonie’, la cui partenza avverrà alle 13.30 dalla piazzetta di fronte alla Casa residenza per anziani ‘Jus Pascendi’ (ex ospedale), così da regalare un momento di allegria e di serenità anche agli ospiti e al personale della struttura". Dopo aver fatto tappa a San Patrizio, a Borgo Serraglio, alla borgata ‘Case ‘Chicago’ e a Chiesanuova di Conselice, incontrando come sempre l’ospitalità di vari gruppi di famiglie che allestiranno banchetti offrendo ai presenti ogni ben di Dio, la suggestiva e coloratissima carovana con il re Pangiagleba accompagnato da tutta la corte del regno di Boysteland, farà ritorno a Conselice introno alle 16.15 presso la stazione ferroviaria".

Il carnevale di San Grugnone, più o meno nella forma attuale, iniziò a celebrarsi a Conselice a partire dal 1920, dopo un esordio estemporaneo l’anno precedente. Da subito nacque lo Stato del Boysteland con tanto di re, ministri, nobili, generali e sottosegretari, con nomi che provenivano dai nomignoli di allora e di cui ancora oggi c’è traccia.

Luigi Scardovi