Carnevale di San Grugnone, è tempo di coriandoli e maschere

A Conselice fervono gli ultimi preparativi in vista del carnevale di San Grugnone con con la sua classica sfilata ‘nelle colonie’, in programma domani. Si tratta di uno dei Carnevali più antichi dell’intera Romagna (iniziò infatti a celebrarsi a partire dal 1920, dopo un esordio estemporaneo l’anno precedente; da subito nacque lo Stato del Boysteland con tanto di re, ministri, nobili, generali e sottosegretari); dal 2023 p tra i carnevali storici ammessi all’Albo regionale istituito dalla legge 14 del 2022. Quello di San Grugnone è un carnevale da sempre considerato una sorta di evento ‘alla rovescia’, visto che si celebra il Mercoledì delle Ceneri, ossia il giorno successivo al martedì grasso, che del Carnevale segna la fine. La 106esima edizione presenterà carri del tutto inediti e un comitato organizzatore ringiovanito.

La coloratissima parata del Mercoledì delle ceneri richiama la storica prima edizione del 1919, quando un gruppo di conselicesi rientrati dalla Grande Guerra vollero festeggiare il Carnevale in quella data. Domani alle 12.30 la sfilata dei carri di San Grugnone partirà dalla casa di riposo lungo la via Selice, per portare allegria agli ospiti della struttura. La variopinta carovana percorrerà ‘le colonie’ di Borgo Serraglio, San Patrizio e Chiesanuova, fermandosi in sette gozzoviglianti tappe, tra case e bar, dove ci si potrà abbondantemente rifocillare, accompagni dalla musica itinerante della Banda Vinaccia. Il ritorno in piazza Foresti è previsto per le 16.30; qui si festeggerà con i bambini delle scuole, tra lanci di doni, palloncini e caramelle. Nella stessa piazza, fin dalla mattina, troveranno spazio due nuovi carri realizzati dal Comitato San Grugnone e dedicati alla rinascita della città dopo l’alluvione. Il carro dedicato al maggio 2023 raffigura infatti una Conselice immersa nell’acqua e tornata ad essere stricto sensu ‘il paese dei ranocchi’, mentre il carro relativo al maggio 2024 simboleggia la rinascita, la riemersione dalle acque, con i forestieri che arrivano a Conselice senza riconoscere la minima traccia dell’alluvione dell’anno prima. Il Comitato organizzatore di San Grugnone si è profondamente rinnovato, dopo aver superato i difficili momenti legati al Covid e all’alluvione, che ha danneggiato molti carri conservati nei magazzini dell’associazione.

Un anno fa è diventato presidente il 35enne Nicolò Valenti, che guida un gruppo ringiovanito, con una nutrita presenza femminile al suo interno e l’intenzione non soltanto di portare avanti la festa ma anche di ‘inventariare’ il patrimonio conselicese di carri e pupazzi carnevaleschi. "Il lavoro di tutto il gruppo è il vero motore di questo rinnovamento – spiega Valenti –. Ci siamo affiancati ai membri rimasti del comitato storico per riprendere le redini di una manifestazione amatissima a Conselice ma che aveva attraversato anni difficili, tra la pandemia e l’alluvione. Stiamo riallacciando i rapporti con i locali e gli esercenti del paese, contattando nuovi volontari, trattoristi e persone di ogni età che abbiano voglia di lavorare alla festa della nostra comunità". A Conselice si festeggerà anche domenica 16 marzo con la festa "Tutti in maschera".

Lu.Sca.