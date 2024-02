Carnevale in città. Super Mario e Monopoli. Il gioco in tutte le forme invade il centro storico

Il tema è ’Giocando in allegria’, e di certo ieri, alla come sempre partecipata sfilata dei carri di carnevale in città, non sono mancati né giochi né allegria. La festa, organizzata dal comitato Carnevale dei ragazzi e dalla Diocesi, è stata baciata dal sole. In servizio anche gli agenti della polizia locale per assicurarsi che tutto filasse liscio.

Le parrocchie sono arrivate come sempre preparate, declinando il tema in modo creativo: da Super Mario alle carte da gioco, dagli scacchi al Monopoli, fino ai Lego. Nove i gruppi, sette i carri e otto le parrocchie, con il Redentore e San Paolo che gareggiano unite con ’Giochiamo a carte scoperte’. Le altre parrocchie sono San Biagio con ’La vita come gli scacchi, vince il matto’, Santa Maria in Porto con ’Monopoli - Edizione speciale 2024’, Porto Fuori con ’Minnie e Topolino giocano a Porto Fuori’, Marina con ’Un mare di mattoncini’, San Rocco con ’Super Mario e i suoi amici’ e Punta con ’Punta Park’. È tornato anche il carro di Santa Teresa con ’Il gioco dell’oca della solidarietà’.

Alla sfilata seguirà quella a Punta Marina, domenica prossima alle 14.30 in viale dei Navigatori. È lì che verranno estratti i premi della lotteria che ha come primo premio una Citroen C3 e come obiettivo la realizzazione del nuovo dormitorio e l’ampliamento della Casa della carità di Santa Teresa. Biglietti in vendita in alcune parrocchie e in molti esercizi del centro e di Punta.