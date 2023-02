Carnevale, sfilano i carri delle parrocchie

Tornava dopo due anni di stop ed è stato un successo. Il Carnevale di Ravenna ha visto la presenza di tante famiglie con bambini. Sette i carri allegorici, allestiti a tema libero da un totale di nove parrocchie, che dalle 14.30 alle 16.30 di ieri hanno sfilato (foto Corelli) lungo il percorso ad anello tra via di Roma, viale Santi Baldini e via Alberoni. Anche l’opera Santa Teresa aveva un proprio carro. A dare il via alla sfilata, con partenza davanti a Santa Maria in Porto, sono stati l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni e l’assessore Annagiulia Randi.

Domenica prossima, al termine della sfilata che sarà replicata a Marina di Ravenna, si terrà la premiazione dei carri vincitori, seguita dall’estrazione della lotteria di Carnevale.