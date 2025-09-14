Carnevali, musica che passione: "Sax, clarinetto e ocarina. Suonai anche prima di Mina"

Si appassionò alla musica ascoltando le giornaliere prove del babbo che di mestiere faceva il muratore, ma pure suonava il contrabbasso in un complesso; e così, appena imparato il solfeggio, Michele Carnevali, ancora bambino, entrò nella banda di Solarolo: con il clarinetto già incantava! E fu l’avvio, suggellato poi dal diploma al Conservatorio di Bologna, di una vita intera dedicata alla musica, l’avvio di una carriera che dalla fine degli anni Sessanta l’ha visto suonare sax e clarinetto un po’ ovunque in Italia e in Europa, dalla Germania alla Svizzera, dall’Olanda alla Polonia, con orchestre famose come quelle di Pier Filippi ed Hengel Lualdi, in luoghi che negli anni Settanta erano magici per la musica come la Bussola a Viareggio, la Capannina a Forte dei Marmi, dove Mina era di casa o il Piper a Roma dove ogni sera si esibiva Patty Pravo. Poi per 25 anni Carnevali ha insegnato Educazione musicale nelle scuole medie dell’intera provincia e parallelamente, dopo aver visto il film Novecento, ha coltivato la ricerca quasi spasmodica delle ocarine che è diventata lo strumento prediletto. Ne ha accumulato a decine, molte risalenti a più di un secolo fa: l’intera raccolta Carnevali l’ha donata al Comune di Russi e proprio domani, lunedì, ne verrà inaugurato l’allestimento al Museo Civico.

Carnevali, se è diventato un bravissimo musicista, lo deve al babbo... "Da lui ho ricavato la passione per la musica, ma lui era invece ben contrario al fatto che io facessi il musicista per professione. Diceva che con la musica non si mangiava, ci si divertiva e basta. Lui infatti suonava, prima il contrabbasso e poi la chitarra, in complessi come I Rockets e I Manfredi, da dilettante, aveva studiato a Imola, ma il suo mestiere era il muratore".

Dove? E intanto che ci siamo, mi parli della sua famiglia. "La scuola di musica di Solarolo, il paese dove sono nato. Era il ‘54, avevo 9 anni, trovai un maestro eccezionale, Angelo Creonti, poi passai all’istituto Malerbi di Lugo, ma nel frattempo, a 11 anni, cominciai a suonare il clarinetto nella banda comunale di Solarolo. Eravamo in due così giovani, io e il mio amico Mario Placci che poi per 40 anni ha suonato la tromba al Comunale di Bologna! Lei mi chiedeva della famiglia, il babbo si chiamava Antonio, la mamma Lucia Marri ed era di Villa Vezzano".

Quando ha deciso di dedicarsi completamente alla musica? "Dopo il Malerbi, avevo già fatto due anni di solfeggio e quattro di clarinetto, frequentavo anche un corso di meccanico al Centro di addestramento professionale di Faenza, ma proprio non mi interessava e così a metà anni 60 cominciai a suonare in un complesso, ‘La mia banda’, con il nipote di William Galassini... poi nel ‘67 andai militare, alla Cecchignola a Roma e divenni orchestrale della banda dell’Esercito".

Al ritorno, il grande salto... "Per me non c’era altro al di fuori della musica, la musica è sentimento, espressione, emozione, gioia; ho suonato con Lauro e i Comet, lui era di Sant’Agata, poi con Pier Filippi, quindi con la Vera Romagna e negli anni 70 con Henghel Gualdi, sempre in giro per l’Europa, Olanda, Germania, Svizzera, Polonia, Austria, Cecoslovacchia; a Berlino suonai nel grattacielo della Mercedes, lassù in vetta c’era la sala da ballo!"

E in Italia? "Dalla metà degli anni Settanta, a cominciare dalla Versilia, a Viareggio, la Bussola, a Forte dei Marmi, la Capannina: dopo la nostra musica entrava in scena la grande Mina! Poi il Club 84 e il Piper, a Roma, dove si esibiva una giovanissima, ma già bravissima Patty Pravo. Che tempi! Poi all’Idroscalo a Milano e non dimentichiamo le serate alle terme, Salsomaggiore, Abano, Montecatini...e poi la Romagna, Le Ruote e la Grotta Verde a Marina, il Paradiso a Rimini, lo Sporting club a Bologna e tanti altri locali...".

A un certo punto ha fatto una scelta un po’ diversa, pur sempre nella musica... "Sì, nel ‘78 mi sono diplomato al Conservatorio a Bologna e ho iniziato a insegnare Educazione musicale nelle scuole medie della provincia, a Ravenna, Faenza, Casola Valsenio, Granarolo, Cotignola, Piangipane, Alfonsine...Venticinque anni di insegnamento di ruolo, poi nel 2004 la pensione".

Ma non è andato in pensione dalla musica! "Certo che no, la musica mi ringiovanisce, quando suono torno bambino e mi dicono che mi trasformo anche come persona, per me la musica è carica, è vita...per tornare alla domanda le dico che dal 2004 suono il clarinetto nella banda di Imola e poi faccio serate di piano bar, suono, clarinetto e sax, e canto, ho un mio repertorio con canzoni anni 60-70, Bruno Martino, Fred Bongusto, Mina, Marino Barreto e altri...Per tre lustri, fino allo scorso anno, all’università per gli adulti di Lugo ho tenuto un corso sull’ascolto della musica".

E c’è dell’altro, le ocarine... "Fu quando vidi il film Novecento, di Bertolucci, a fine anni 70. A quel periodo risale anche il mio matrimonio con Romana Ragazzini. Pensi che nostro figlio, Luca, si è sposato la scorsa settimana, a Venezia! C’è una scena, nel film, che porto sempre con me in foto, dove i contadini suonano l’ocarina, un suono antico, bucolico, un suono di terra da uno strumento che, per il materiale con cui è fatto, racchiude terra, aria, fuoco e acqua".

Uno strumento di campagna...lei ne ha un’intera collezione! "Per anni ho partecipato al festival nazionale delle ocarine a Budrio, la città dove lo strumento è stato inventato. Negli anni ne ho raccolte decine, nei mercatini soprattutto, ne ho anche di storiche, dell’Ottocento al tempo di Re Vittorio Emanuele II, ne ho una con doppio foro di insufflazione trovata sul Carso, la suonava il lughese Giacomo Bagnari... le ho donate tutte al Comune di Russi, meglio, a tutti i miei concittadini...il Comune ha allestito una sala al Museo civico...verrà inaugurata proprio domani".