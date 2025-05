Caro Dante, tutto è cambiato. Tranne l’uomo

Mio caro Dante, te lo dico in un italiano romagnolizzato: "Ma non ti sei ancora stufato di tutte ste cerimonie che da due anni qui a Ravenna ti fanno?" Tante robe serie e ben meritate, per carità, mo anche parecchie manfrine che a me personalmente mi fanno venire i fortori. Ormai la tua ’Divina’ è stata spolpata in tutte le maniere: i tuoi canti letti con severa dignità e preparazione, ma anche biascicati alla meno peggio. Non importa, dirai tu, l’importante è che dopo settecento anni la gente, non solo voi ravennati, ma di tutto il mondo mi ricordi.

A volte però mi chiedo: "quanti si sono veramente addentrati nella profondità del tuo componimento, con competenza linguistica e letteraria, filosofica e teologica e nella conoscenze astronomiche e fisiche della tua epoca?" Forse troppo esibizionismo, ostentazione, superficialità, ma cosa vuoi, dentro quel tempietto del Morigia giudicato da Stecchetti e da altri una pivarôla, (pepaiuola) avrai avuto compassione e forse avrai pensato anche tu alla romagnola: "mo quanti patacca ci sono anche qui a Ravenna"? Non bastava l’alterigia dei fiorentini che con un po’ d’olio ogni anno suppliscono al senso di colpa per averti allontanato? Ti volevano dopo morto, ma si sa che dopo morte sono tutti disposti a dire bene o quasi. Tutti si sono appropriati di te: i papi e i chierici, tralasciando il fatto che molti li hai cacciati all’inferno, i politici, spesso voltagabbana e tanti che per loro è bastato sentire il tuo nome.

A Ravenna infatti, tanti turisti vengono a visitare la zona dantesca, che debbo dire per onestà, tenuta sempre a pennello. Piuttosto, se tu ritornassi oggi a Ravenna, cosa suggeriresti per le migliorie a questa città? Non ci sono più guelfi e ghibellini, le lotte politiche cruente di inizio secolo sono cessate, la dittatura e le ideologie sono finite, e anche le guerre (almeno da noi), ma inevitabili sono le divisioni. Forse noteresti uno scarso senso civico e poca affezione alla politica, quella cui tenevi particolarmente come bene della polis e non ostentato carrierismo e ricerca dell’interesse personale. Consorterie ve ne sono ancora, eccome, e noteresti il nuovo volto del fascismo nel consumismo sfrenato che un nostro conterraneo come Pier Paolo Pasolini aveva individuato come "rovina delle rovine". Caro Dante, tutto è cambiato e nulla è mutato, perché e’ s-ciân u n câmbia, mai (l’uomo non cambia mai).

Nevio Spadoni