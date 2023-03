Caro energia Maxi lavori per i lampioni a led

Nei mesi autunnali delle polemiche sui lampioni spenti di notte, nel calcolo delle cifre che avrebbero stritolato i conti di Palazzo Merlato nella morsa dei rincari, tanti avevano espresso la necessità di rimodernare l’illuminazione del Comune con i led. Un grosso investimento iniziale, insomma, per risparmiare poi. E la giunta non ha perso tempo: Palazzo Merlato è già al lavoro per progettare l’efficientamento energetico di 9.060 punti luce sui 10.604 ancora serviti da lampade energivore sul territorio comunale. Un lavoro che richiederà tempo e denaro: si prospettano 27 mesi per arrivare alla fine del cantiere, che dovrà sostituire non solo le lampadine, ma in molti casi tutto il lampione. Costo: 5 milioni di euro, finanziati in parte dal Comune e in parte dalle compensazioni derivate dal rigassificatore.

"È uno degli interventi strategici di efficientamento energetico per il Comune – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – insieme a un altro intervento, ovvero la riqualificazione della centrale termica a servizio del polo di via Berlinguer". Questo secondo progetto, dal costo di 3 milioni e candidato a ricevere fondi dai finanziamenti regionali Atuss, vuole ridurre i costi di riscaldamento e raffrescamento di tutti gli edifici comunali nella zona Berlinguer, compresa la futura scuola dell’infanzia in via Fontana.

Per quanto riguarda i lampioni, il Comune calcola un risparmio in bolletta di circa 640mila euro all’anno. Certo, l’investimento iniziale sarà importante: "È difficile che lampade nuove vengano montate su pali vecchi – aggiunge Del Conte – e quindi in molti casi si sostituisce tutto il palo". In totale il Comune gestisce un ’parco luminoso’ fatto di 36mila lampioni su tutto il territorio: "Di questi, più o meno 26mila sono già stati efficientati a led, o comunque funzionano con tecnologie meno energivore rispetto a quelle vecchie" prosegue Del Conte. L’obiettivo dei due interventi – l’efficientamento dei lampioni e quello della centrale elettrica a servizio degli edifici comunali in zona viale Berlinguer – sarà rosicchiare l’imponente spesa di 18 milioni messa a bilancio per il 2022 per elettricità e riscaldamento a causa dei rincari, quasi duplicata rispetto ai 10 del 2021.

Occorrerà comunque ancora attendere: al momento il Comune sta definendo l’intervento. Una volta approvato il bilancio, verrà predisposto il progetto e poi si andrà a gara per l’affidamento dei lavori, che si prevede che dureranno 12 mesi a cui se ne aggiungeranno altri 3 per il collaudo. Il risparmio arriverà quindi, se tutto va bene, nell’autunno del 2025.

Sara Servadei