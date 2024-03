Carovana ’Rafah-Gaza oltre il confine’. Alla missione parteciperà Andrea Maestri

La missione ’Carovana solidale’ promossa da AOI, l’associazione che riunisce le Ong italiane in collaborazione con Amnesty International - Italia, Arci e

Assopalestina, nell’ambito della campagna #EmergenzaGaza - porterà da oggi al 6 marzo - una delegazione di 50 persone in Egitto per poi raggiungere il valico di Rafah. Obiettivo dell’iniziativa: stimolare un’azione diplomatica per un cessate il fuoco immediato, sotto l’egida dell’Onu. Parteciperà alla missione anche l’avvocato ravennate già parlamentare, Andrea Maestri, esperto di diritto dell’immigrazione e attivista per i diritti umani, in qualità di socio dell’organizzazione.