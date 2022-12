Carradori "Subiamo anche noi l’inflazione Un piano in meno al nuovo Pronto soccorso"

Gli strascichi della pandemia, la mancanza del personale, le lunghe attese per le visite specialistiche. E poi la sanità del futuro, con la nuova Casa della salute in Darsena e il nuovo Pronto soccorso. Elementi chiave di cui abbiamo parlato con Tiziano Carradori, direttore generale dell’Ausl Romagna arrivato circa a metà mandato.

Carradori, partiamo con la mancanza dei medici, madre di tutti i problemi. Qual è la situazione attualmente?

"Resta critica, soprattutto nell’emergenza-urgenza: anche in prospettiva, non sembra che le misure che il precedente governo ha adottato saranno in grado di darci tranquillità nel medio-lungo periodo. Continuiamo ad avere borse di specializzazione che vanno deserte, è un problema nazionale".

Le soluzioni adottate non bastano?

"L’aumento dei posti di specializzazione, quasi raddoppiati, almeno per quest’anno non darà risultati significativi. In alcuni settori come il Pronto Soccorso mancano gli elementi incentivanti. Recentemente abbiamo concluso un accordo con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria con cui aumentiamo gli incarichi di posizione e la retribuzione dei medici, ma è difficile che anche queste misure diano un risultato stabile nel tempo, e la carenza di personale resta. Nei Pronto soccorso mancano 3040 unità su una dotazione complessiva di 190. E poi occorre reclutare specialisti: un problema che alcune realtà sentono più di altre".

Ovvero?

"Forlì, Cesena e Rimini sono meglio collegate dal punto di vista della viabilità, e quindi più attrattive, mentre Ravenna è più in difficoltà. Anche qualora potessimo considerare le misure adottate efficaci nel medio-lungo periodo, rimane il tema dell’attualità".

Quali sono i ’settori’ più in crisi?

"Il Pronto soccorso, la Rianimazione e Ostetricia e Ginecologia. Le difficoltà però non sono tanto minori negli altri campi".

Cambiamo argomento. A Ravenna sono in corso i lavori per il nuovo Pronto soccorso, previsto per il 2024. Sono nei tempi?

"Sì. I problemi sono legati al fatto che probabilmente dovremmo farlo per step. Dovremo fermarci un piano sotto rispetto al previsto".

Rinunciate a un piano della palazzina che sorgerà sopra alla zona ambulanze del Pronto soccorso attuale?

"Non rinunciamo, ma per ora non arriviamo fino in fondo al progetto. I costi sono aumentati per l’inflazione. La prospettiva è quella di non realizzare un piano, ma se dovessero migliorare le condizioni finanziarie della Regione siamo progettualmente e operativamente nelle condizioni di farlo".

Quanti piani dovevano esserci in origine?

"Quattro. Ne togliamo uno per ora. Il progetto è sempre quello iniziale, ma è ovvio che se non arrivano i fondi... Prima o poi però quel piano lo facciamo".

Cosa doveva esserci in quel piano?

"Posti letto per la Terapia intensiva. Non si tratta di un’urgenza, semplicemente ci mettevamo nella condizione di migliorare ulteriormente il servizio".

Il progetto per la Casa della Salute in Darsena procede?

"Sì, siamo perfettamente in linea con i tempi: fine lavori nel 2026. I problemi che però noi avremo per tutti gli interventi finanziati dal Pnrr sono correlati all’inflazione, che riduce in modo significativo il rendimento delle cifre stanziate. Allo stato attuale i costi sono aumentati tra il 25 e il 30%".

Le casse dell’Ausl Romagna sono in difficoltà. State affrontando il problema?

"Questa cosa non riguarda l’Ausl Romagna o l’Emilia-Romagna, ma tante altre regioni del Paese. Il servizio sanitario italiano è sottofinanziato in un modo molto importante rispetto a Paesi con i quali vogliamo confrontarci: Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Svizzera... È un tema vecchio che durante il periodo pandemico si è allargato. E sempre durante la pandemia le Regioni che hanno molta sanità privata non hanno avuto la stessa necessità di assumere personale della nostra. Ora andremo in equilibrio, grazie agli interventi straordinari della Regione, ma viaggiavamo intorno ai 190 milioni di disavanzo su 2 miliardi e 800 milioni in bilancio. Non è una questione di inefficienze".

Veniamo alle liste d’attesa. Come noto, i tempi sono lunghi. State recuperando?

"Per gli interventi chirurgici devo fare i complimenti agli sforzi che i miei colleghi hanno svolto: un lavoro egregio che ci ha consentito di recuperare abbondantemente. Alla fine del 2020 avevamo oltre 20mila interventi chirurgici in attesa, oggi i numeri sono cambiati. Prendiamo l’esempio degli interventi tumorali: in Romagna sono 189 quelli in attesa oltre i tempi previsti, ovvero 30 giorni, e questo può essere dovuto a tante ragioni, anche di salute del paziente. Normalmente facciamo qualcosa 60mila interventi l’anno. Quelli ancora in attesa generalmente non hanno un intervallo di tempo predeterminato o hanno scadenze lunghe, come 6 mesi. Un altro elemento molto positivo è la collaborazione col privato accreditato".

A breve a Ravenna è previsto anche l’arrivo del robot chirurgico

"A Ravenna c’è il robot ortopedico ed entro il primo semestre 2023 sperimenteremo anche l’inserimento di un robot chirurgico, come storicamente c’è a Forlì e che abbiamo posizionato anche a Cesena e a Rimini".

Come mai Ravenna arriva solo ora?

"Per ragioni strutturali. L’obiettivo è ridurre i tempi di apprendimento dei chirurghi nell’uso del robot".

Tornando alle liste d’attesa, una delle maggiori criticità è legata alle colonscopie. Come vi state muovendo?

"È un esame dove o c’è un medico oppure non si può fare. Ora la situazione è migliorata, ma a lungo sono mancati".

Sara Servadei