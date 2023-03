Carreggiate ristrette in occasione dei lavori di potatura

Lavori di potatura, cambia la viabilità. Il Comune informa di Faenza informa che, per le operazioni sul verde pubblico, da lunedì fino al 6 maggio, nella fascia oraria tra le 7 e le 16, in prossimità delle aree interessate verranno occupati, temporaneamente e solo per il tempo necessario, stalli per la sosta. Lungo alcune strade sarà invece ristretta la carreggiata.

Le alberature oggetto dell’intervento sono quelle di piazzale Sercognani, viale 4 Novembre, viale delle Ceramiche e via del Cavalcavia. Sul posto sarà presente apposita segnaletica.