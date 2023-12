Carriera alias, la polemica. Bakkali contro i genitori. Fd’I: stop ideologia gender

La lettera dei genitori dell’associazione Age, contro la carriera Alias introdotta all’Ips Olivetti-Callegari – la possibilità di cambiare nome a favore di uno che corrisponda all’identità di genere – accende il dibattito politico. Si dice "basita" la parlamentare Pd, Ouidad Bakkali, che esprime "solidarietà alla dirigente dell’istituto, Antonia Sallustio (nella foto) e a tutta la comunità scolastica, per la decisione di introdurre la carriera alias. Decisione assunta secondo procedure condivise e trasparenti con il voto unanime del consiglio d’istituto quindi anche della componente che rappresenta le famiglie".

Al tempo stesso Bakkali accusa i genitori: "La lettera di Age Ravenna marca una totale mancanza di rispetto per l’esperienza di giovani studenti la cui identità di genere non corrisponde al sesso biologico assegnato alla nascita". Di opposto parere Alberto Ferrero e Riccardo Vicari di Fratelli d’Italia: "Premesso che il ddl Zan non è stato approvato, ci chiediamo come sia possibile che i diretti interessati si ostinino a stratagemmi per riproporlo. La carriera Alias può e crea solamente confusione a chi, in età adolescenziale, ha bisogno di certezze, e questo è un modo per mettere ancora più a disagio i giovani. Tutto ciò è figlio dell’ideologia gender che sta cercando di imporre ai più giovani un’interpretazione fuorviante della propria identità sessuale. Questo non risolve alcun problema, anzi confonde ulteriormente".