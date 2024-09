Carriole di fango contro le istituzioni. Blitz di Forza Nuova, tutto sospeso

Le sacrosante ragioni degli alluvionati, la disperazione e la paura dipinta sui loro volti, ma anche i cori dell’estrema destra di Forza Nuova, le offese, le volgarità urlate a piena voce. La manifestazione indetta dagli alluvionati nel pomeriggio di ieri salpa ordinata intorno alle 18.30 dalla piazzetta in fondo a via Torretta, e procede pacifica in direzione di piazza del Popolo: sono centinaia gli alluvionati che vi prendono parte, riconoscibili per le divise gialle, gli stivali, i vestiti e i visi infangati. Il corteo è capitanato da sette carriole colme di fango, ciascuna dedicata, con tanto di cartello, ai vari enti – dalla Ue al Comune, passando per Governo, Regione e Provincia – che in questo anno e mezzo non hanno dato ai cittadini colpiti dal disastro le risposte sufficienti per evitare che il doppio dramma dell’anno scorso vivesse ora un terzo capitolo.

La delusione dei cittadini è palpabile: "Neppure le fogne hanno tenuto, le idrovore di Hera sono rimaste senza carburante". Gli alluvionati erano spalleggiati da molti dei giovanissimi volontari arrivati in Borgo, instancabili, per la terza volta in un anno. In piazza del Popolo, dove sono state depositate simbolicamente davanti al municipio le carriole colme del fango che ha sommerso il quartiere, e dei rimproveri ai vari enti coinvolti, la manifestazione assume all’improvviso un’altra piega. Le voci di volti noti dell’estrema destra extraparlamentare prendono infatti in breve tempo il sopravvento, producendosi in cori da stadio coloriti di insulti al sindaco e volgarità varie. Qualcuno, annusata l’aria, non si trattiene: un’alluvionata di via Pellico, ex-insegnante, ha provocato a sua volta i contestatori, urlando "Fuori i fascisti". I comitati cittadini a un certo punto ne hanno abbastanza e se ne vanno: "Le volgarità non ci appartengono, non doveva finire così – ribadisce sconsolata Eva Cerri, fra i volti più noti del comitato degli alluvionati del Borgo – eravamo qui per esporre le nostre ragioni". La manifestazione termina poco dopo, scemando fra una lite e l’altra.