Alla guida del carro di Carnevale senza le cinture allacciate, multa e tolti 5 punti dalla patente

Ravenna, 25 febbraio 2025 – All’inizio ai volontari sarà sembrato uno scherzo di Carnevale, ma devono aver impiegato poco a capire che il verbale della sanzione era reale, così come i cinque punti decurtati dalla patente di chi era alla guida. Uno dei carri della tradizionale sfilata del Carnevale dei ragazzi Città di Ravenna, organizzata ogni anno dalla diocesi, domenica mattina è stato multato in via Trieste mentre era diretto alla manifestazione. Anzi, a essere sanzionato è stato il conducente del trattore che lo trainava perché non indossava la cintura di sicurezza.

Il carro in questione, della parrocchia di Marina di Ravenna, era quasi arrivato in città, scortato da cinque auto, tre davanti e due dietro. Verso le 9.30, all’altezza di viale Europa, la carovana è stata fermata dalla Polizia stradale e dopo i controlli è stato staccato un verbale da 59 euro, ma a pesare sono stati soprattutto quei cinque punti tolti dalla patente del volontario.

“Siamo dispiaciuti - racconta don Paolo Pasini, parroco della parrocchia di Marina - ma è evidente che la sanzione non poteva essere evitata dal momento che il guidatore era senza cinture e lo stesso vale per i 5 punti decurtati”. Il volontario alla guida, dopo la sanzione, si era rifiutato di ripartire, spaventato all’idea di aver perso tutti quei punti. Ce n’è voluto per convincerlo e questo ha ritardato l’arrivo in via di Roma da dove sarebbe partito il corteo.

Per fortuna l’uomo ha riacquistato coraggio, si è rimesso alla guida e il carro, dedicato agli ‘Acchiappafantasmi’, si è rimesso in marcia ed è arrivato a destinazione per prendere parte alla sfilata. Tra l’altro quello di Marina, con un megafantasma gonfiabile a bordo e seguito nel corteo da tantissimi Ghostbusters a piedi, è il carro campione in carica, vincitore della scorsa edizione.

L’edizione del Carnevale iniziata domenica è la 45esima e sono stati in tantissimi a partecipare tra carri, pulmini, carretti e decine e decine di maschere a piedi. Quest’anno il corteo è stato un’esplosione di creatività e di ingegnosità, le parrocchie che non hanno potuto realizzare il carro tradizionale si sono dedicate ad alternative altrettanto divertenti. C’è anche chi ha usato i carrelli della spesa. Dopo il debutto di domenica, il Carnevale prosegue domenica prossimo a Lido Adriano: l’appuntamento è per le 14,30 in viale Virgilio. Oltre alla proclamazione del vincitore verranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria del Carnevale, il cui ricavato andrà a favore delle missioni legate alla diocesi.