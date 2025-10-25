Carta d’identità cartacea. Da agosto non sarà più valida

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più considerata valida, né ai fini dell’espatrio, né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale. A prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, la carta d’identità cartacea sarà quindi inutilizzabile e dovrà essere sostituita con la carta d’identità elettronica (Cie). Lo stabilisce il regolamento europeo 1157/2019, che impone standard di sicurezza più stringenti per i documenti di riconoscimento.

Si invitano dunque i cittadini in possesso della carta d’identità cartacea a controllare la scadenza riportata sul retro del documento. Nel caso la scadenza fosse successiva al 3 agosto 2026, sono invitati a recarsi con adeguato anticipo e previo appuntamento all’ufficio Anagrafe (sede centrale o sportelli decentrati) per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica.

Dal seguente link è possibile prenotare il proprio appuntamento: ufficiostampa.comune.ra.it” https://comune.ravenna.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/carta-didentita-elettronica-cie/

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Anagrafe di viale Berlinguer 30; al numero telefonico 0544-482482; agli sportelli decentrati o scrivere a infocie@comune.ra.it

In quanto alla La carta d’Identità elettronica (Cie), è un documento emesso dalle autorità italiane che attesta l’identità del titolare, sia sul territorio nazionale che all’estero. È Ampiamente riconosciuto e utilizzato per vari scopi, anche per l’espatrio all’interno dello spazio economico europeo e in altri Paesi che lo accettano.