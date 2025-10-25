Il Bologna dei sorrisi

Il Bologna dei sorrisi
Ravenna
Carta d'identità cartacea. Da agosto non sarà più valida
25 ott 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
Carta d'identità cartacea. Da agosto non sarà più valida

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più considerata valida, né ai fini dell’espatrio, né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale. A prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, la carta d’identità cartacea sarà quindi inutilizzabile e dovrà essere sostituita con la carta d’identità elettronica (Cie). Lo stabilisce il regolamento europeo 1157/2019, che impone standard di sicurezza più stringenti per i documenti di riconoscimento.

Si invitano dunque i cittadini in possesso della carta d’identità cartacea a controllare la scadenza riportata sul retro del documento. Nel caso la scadenza fosse successiva al 3 agosto 2026, sono invitati a recarsi con adeguato anticipo e previo appuntamento all’ufficio Anagrafe (sede centrale o sportelli decentrati) per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica.

Dal seguente link è possibile prenotare il proprio appuntamento: ufficiostampa.comune.ra.it” https://comune.ravenna.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/carta-didentita-elettronica-cie/

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Anagrafe di viale Berlinguer 30; al numero telefonico 0544-482482; agli sportelli decentrati o scrivere a infocie@comune.ra.it

In quanto alla La carta d’Identità elettronica (Cie), è un documento emesso dalle autorità italiane che attesta l’identità del titolare, sia sul territorio nazionale che all’estero. È Ampiamente riconosciuto e utilizzato per vari scopi, anche per l’espatrio all’interno dello spazio economico europeo e in altri Paesi che lo accettano.

