Carta, posticipato il passaggio dei camion

Dovrebbero essere archiviati i passaggi in piena notte dei camion intenti a svuotare il contenuto dei cassonetti dei rifiuti. Dopo le proteste di molti cittadini, infatti, il Comune ha optato per un dietrofront.

"Abbiamo chiesto all’azienda che si occupa del servizio di posticipare gli orari della raccolta di carta e cartone", precisa l’assessore all’Ambiente Luca Ortolani. "La raccolta avrà luogo solo dopo le 5".

Quella che sta causando più disagi in termini di fasce orarie è la raccolta della carta, l’unica ad avere subito modifiche in centro storico con l’approdo al nuovo sistema: prima si faceva affidamento sulla raccolta porta a porta dei sacchi, mentre ora si è passati alla raccolta stradale tramite cassonetti, "il cui svuotamento", spiega Ortolani, "è più rumoroso rispetto a quanto avveniva prima con il deposito dei sacchi nei camion". Nelle scorse settimane diversi cittadini si erano rivolti al Comune per lamentare come i camion entrassero in azione talvolta anche alle 4 o poco dopo le 3 e mezza, svegliando molti residenti.

Non è chiaro se la decisione di posticipare la raccolta alle 5 sarà effettivamente giudicata sufficiente dai cittadini che hanno protestato: con l’arrivo dei mesi più caldi e le finestre lasciate aperte durante la notte è facile pensare che vari faentini continueranno ad essere svegliati dalle manovre dei mezzi pesanti.

Dinanzi a questo e altri disagi – è di queste ore la segnalazione di cassonetti ormai da mesi imbrattati dalle deiezioni dei colombi – molti si domandano se non fosse auspicabile il passaggio anche del centro storico alla differenziata porta a porta, come avrà luogo nel resto dell’area urbana fra poco più di un mese, a fine febbraio.

"Il modello attualmente non è in discussione", prosegue Ortolani. "La scelta di proseguire con i cassonetti in centro storico è volta anche a evitare che i bidoncini possano occupare parti della carreggiata nelle strade del centro, in particolare quando ci sono eventi che attraggono pubblico".

Del problema della raccolta antelucana dei rifiuti e di altri aspetti si è discusso nel corso della Commissione Ambiente e assetto del territorio che ha avuto luogo ieri, nel pomeriggio. Tema altrettanto spinoso è stato quello del cosiddetto servizio ‘supercondominio’, che può comportare un incremento del costo della raccolta pari anche a 52 euro annui per nucleo familiare: si tratta di un’opzione, ha spiegato la giunta, studiata per chi desideri che lo svuotamento dei bidoncini avvenga a una distanza superiore a cinque metri dalla strada, o nel caso gli uomini addetti alla raccolta debbano superare ostacoli quali cancelli o portoni di condomini.

Un servizio a richiesta riservato a chi vive all’interno di condomini e chieda al personale addetto alla raccolta di addentrarsi fino all’interno del palazzo: da qui il supplemento in fatto di costi per le singole famiglie. Per chi abita in grandi conglomerati abitativi è possibile anche disporre di cassonetti condominiali: pure questo servizio ha dei costi supplementari.

Si tratta di soluzioni ad hoc che dovrebbero essere implementate in un numero non enorme di condomini.

Filippo Donati