Carta riciclata ed ecoprinting. A lezione al Giardino delle erbe

Il mese di maggio coincide con il periodo ideale per una visita al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio che si presenta con una veste di verde intenso colorata dai fiori di molte delle oltre 400 varietà di piante coltivate. Inoltre, con la rassegna ‘Erbe in fiore’, si offre al visitatore la possibilità di partecipare a iniziative con l’utilizzo dei fiori del Giardino, com’è in programma domenica. Alle 10 si svolgeranno due laboratori che saranno replicati alle 15 al costo di euro 23 ciascuno con informazioni e prenotazioni al 335.1209933. Martina Sturaro ed Elisa Sangiorgi proporranno ‘Cara riciclata, colorata e…fiorita’, laboratorio per la realizzazione di carta riciclata fatta a mano e rilegatura. Si tratta di un’esperienza di creatività, connessione con la natura e sostenibilità con la quale i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare la magia di creare con le loro mani una carta artigianale, arricchita dai fiori del Giardino. Il laboratorio comprende la raccolta dei fiori del Giardino, campioni di carta artigianale, istruzioni sulla tecnica utilizzata durante il corso ed esempi di utilizzo pratico. Vanna Poli curerà un laboratorio di ‘Ecoprinting’, una tecnica che permette di stampare fiori e foglie su tessuti naturali senza l’uso di sostanze nocive. Durante il laboratorio si stamperà su un runner in canapa già trattato e con l’ausilio dei supporti in legno forniti, sarà possibile incorniciare il tessuto e appenderlo come un quadro. Il laboratorio comprende la passeggiata nel Giardino per raccogliere fiori ed erbe da utilizzare nella stampa. b.s.