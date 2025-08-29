"Cartelli illeggibili". Coccolia, il neocomitato chiede la manutenzione dell’argine del fiume

L’appello risaliva a maggio: Rosanna Baraghini ed Eva Focaccia, nel lasciare il timone del Comitato cittadino di Coccolia giunta alla scadenza, si auguravano che fosse possibile trovare una nuova squadra a guidarlo, dopo tante ricerche vane. Ed è andata bene: il Comitato si è nuovamente costituito e il presidente ora è Niccolò Boattini, già farmacista nella frazione. Le elezioni ci sono state il 21 luglio e in 57 hanno votato, in un paese di 400 anime: "C’è stato un afflusso inaspettato in positivo – dice Boattini –, in controtendenza non solo rispetto ai rinnovi precedenti, ma anche a quanto accade in paesi più grandi nel territorio circostante. Nella prima seduta abbiamo cambiato il regolamento che prima prevedeva tassativamente 7 membri: se in futuro per cause di forza maggiore non sarà possibile arrivare a quel numero, 5 basteranno".

Il nuovo comitato dà il via al mandato con una lunga lettera, spedita a Comune, Prefettura, Regione e Anas, in cui vengono elencati una serie di problemi. Tra questi c’è "la mancata periodica manutenzione della vegetazione a bordo strada nel tratto della via Ravegnana, statale 67, che attraversa il paese" che secondo le verifiche effettuate dal Comitato "è in capo al Comune di Ravenna". A questo proposito il neopresidente aggiunge dice che "si può ben vedere la differenza nello stato di manutenzione operato da Anas (esternamente al paese) e dal Comune (all’interno del paese)", dove "lo stato di incuria a bordo strada produce un oggettivo pericolo per la viabilità (la vegetazione impedisce la corretta visibilità della segnaletica verticale), per la popolazione residente (i veicoli di grosse dimensioni sono costretti a viaggiare verso il centro della carreggiata a causa della vegetazione sporgente)" e anche "un inaccettabile degrado del muretto recentemente ristrutturato dopo l’alluvione di maggio 2023". Inoltre "la segnaletica verticale è ormai illeggibile per vetustà e degrado, risultando non più a norma – prosegue Boattini –. Addirittura non è visibile a causa della vegetazione neppure la segnaletica provvisoria che indica le deviazioni consigliate per il cantiere all’incrocio con la statale Adriatica".

Un aspetto sul quale Boattini si dice fiducioso è la richiesta di inserire un Postamat accanto all’ufficio postale: "L’avevo mandata al Consiglio territoriale ancora prima dell’elezione ed era stata inoltrata al Comune. Il sindaco mi ha risposto dicendo che aveva messo la sua parola con le Poste. Barattoni è venuto qui in campagna elettorale e ha ascoltato i residenti, ho speranza che sia più sensibile verso i nostri problemi rispetto ai precedessori".

Sara Servadei